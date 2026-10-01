Saúde em Pauta promove encontro sobre os novos caminhos do setor

Saúde em Pauta

O Grupo A TARDE reuniu especialistas, lideranças e convidados, no auditório do Sebrae, para o Saúde em Pauta. O encontro debateu os novos desafios do setor, prevenção, inovação, sustentabilidade e saúde integral. Participaram do painel Paulo Barbosa, Mauro Adan, Luísa Lima e Agnaluce Moreira. O evento incluiu a programação de setembro do projeto “Em Pauta, onde as decisões se encontrarem”.

Literária

Taurino Araújo (1968-) desponta na cena literária nacional como candidato à Cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras, em anúncio feito durante as comemorações dos 73 anos de emancipação de Ubatã. O movimento ganha relevo com “A caturna”, de Nelson Cerqueira, e “O Mercado das Sete Portas”, de Mário Nelson, obras que lançam luz sobre sua trajetória multifacetada entre poesia, pensamento, Direito e artes, na sucessão de Zuenir Ventura.

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Taurino Araújo e um novo capítulo de sua trajetória literária, rumo à ABL - Foto: Divulgação

Contágio Experience

Nomes de destaque do empresariado baiano, como Amanda Vasconcelos (Hiperideal), Antônio Flávio Santos (Amvox), Karine Queiroz (Grupo Soho) e Paulo Sérgio Cavalcanti (ACB), integram o time de 20 palestrantes do Contágio Experience. O encontro reúne cerca de mil empresários nos dias 4 e 5 de novembro, no CECBA, em Salvador, em uma programação dedicada à gestão, inovação, conexões e aos novos caminhos para os negócios.

Empresariado baiano em destaque no Contágio Experience - Foto: Divulgação

Temporada

As empresárias baianas Danila Maia e Sarah Maia, mãe e filha e sócias da Medcall, fizeram uma pausa na rotina de negócios para curtir dias especiais em Paris. Entre passeios e momentos de descontração, a dupla aproveitou uma viagem para colecionar boas memórias. De Paris, seguiram para Portugal, onde Danila concilia a agenda profissional com o lançamento do seu primeiro livro, O Poder de uma Escolha.

Sarah e Daniela em temporada europeia - Foto: Divulgação

Comemoração

A tradicional comemoração de aniversário de Analuzia Moscoso já tem data marcada. A médica, que completa 49 anos, vai reunir dezenas de mulheres, entre amigas e pacientes, no dia 14 de dezembro, no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande. Antecipando a agenda de fim de ano, Analuzia já fez circular o Save the Date entre as convidadas, para garantir a presença todas na celebração.

Analuzia Moscoso já marcou no calendário a celebração de seu aniversário - Foto: Divulgação

Conexões

O Saúde em Pauta – O futuro começa no cuidado reuniu profissionais que vêm pensando novos caminhos para a saúde. Entre eles, o Dr. Glauber Branco, do Núcleo GAB – Medicina Integrada, e Marcos Domingues, da Qualivida, que aproveitaram o encontro para trocar experiências e conversar sobre prevenção, longevidade, qualidade de vida e os desafios de um cuidado cada vez mais integrado e humanizado.

Marcos e Glauber: conexões que fortalecem o cuidado em saúde - Foto: Divulgação

Move & Coffee

O Greenville foi cenário de uma manhã de encontros e boas conexões com o Move & Coffee – Vizinhas, que reuniu cerca de 50 moradoras. Idealizado e realizado por uma comissão formada pelas próprias vizinhas — Ana Queli, Andréia Gobatto, Camila Dantas, Michelle Pereira, Sinara Caroso e Taís Pedrosa —, o encontro propôs uma pausa na rotina para celebrar a convivência, o bem-estar e os laços que tornam a comunidade ainda mais especial.

Michelle Pereira, Sinara Caroso, Camila Dantas, Taís Pedrosa, Ana Queli e Andréia Gobatto - Foto: Divulgação

Segunda Temporada

Depois do sucesso da primeira temporada, o projeto Música no Caminho Certo retorna nesta sexta-feira (2), às 20h, ao Caminho de Casa, no Boulevard 161. Seuilsom, Rafa Carvalho e Lucio de Araujo comandam a noite, em um repertório que passeia pelo Axé Music e por sucessos nacionais e internacionais dos anos 80 e 90, em uma celebração à música e às boas lembranças.

Bora Nadar

O BORA Nadar movimenta a Praia da Preguiça neste sábado (3), com uma etapa de natação em águas abertas do BORA Salvador. Com percursos de 500 m, 1,5 km e 3 km, a prova reúne atletas e convidados em uma manhã de esporte, saúde e confraternização à beira-mar. A programação integra o calendário do BORA Salvador, que promove experiências de bem-estar em diferentes espaços da capital baiana.

Experiência

O Dom Lambão, referência em caranguejos e frutos do mar na Pituba, marca presença no Fit Team Experience, neste sábado (3), na Praça Guetho. A empresária Adricia Lima Carvalho e a chef Patrícia Carvalho assinam uma ativação especial, com menu de proteínas leves e sabores do mar. No capítulo dos drinks, o Mulher Retada ganha versões com e sem álcool, em uma experiência que traduz o DNA criativo e marcante da casa.

Aniversários

Hoje (1º): Antonio Branco, Sérgio Alcuri Campos, Nathalie Jasmin Tawil, Alice Cabús Baaklini, Daniel Elias Moraes

Amanhã (02): Roberto Sá Menezes, Sonia Costa Lino, Debora Piñon, Érica Pinheiro, Maria Cristina Hage Rebouças