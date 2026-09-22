Shopping da Bahia celebra novo espaço exclusivo para associados

Parceria

O Shopping da Bahia e o Yacht Clube da Bahia reuniram convidados para apresentar o novo espaço exclusivo destinado aos associados do clube. O ambiente, instalado no terceiro piso do shopping, foi inaugurado com coquetel e uma sessão especial do filme Odisséia. A novidade celebra a parceria entre duas instituições tradicionais de Salvador e chega como um novo ponto de encontro, convivência e networking para os associados.

Inclusão em pauta

Ana Cristina Oliveira, VP de Customer Experience & Ouvidoria da TIM Brasil, esteve no Instituto de Cegos da Bahia (ICB), onde entregou exemplares do Código de Defesa do Consumidor em formatos acessíveis. Os materiais foram recebidos por Consuelo Alban, gestora de Comunicação da instituição. A iniciativa integra o projeto CDC Sem Fronteiras, da TIM, que amplia o acesso à informação para pessoas com deficiência visual.

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Consuelo Alban e Ana Cristina Oliveira pela inclusão e acessibilidade. - Foto: Divulgação

Vernissage

Uma noite de arte e prestígio movimentou na MCR Galeria, no Ondina Apart, durante a vernissage de “Floriano Teixeira e Fátima Tosca: Duas Gerações”. Claudia Moniz Barreto e Marcos Couri Ribeiro foram convidados ao lado de Fátima Tosca e Fernando Santana, em um encontro marcado por arte, elegante e muitos elogios às obras apresentadas. A exposição permanece em cartaz até 18 de outubro.

Cláudia Moniz Barreto, desembargador José Edivaldo Rotondano e Fátima Tosca (Tarso Marketing) - Foto: Divulgação

Artes Cênicas

Carolina Galgane, diretora-geral e uma das fundadoras da Lamira Artes Cênicas, está de volta a Salvador para uma temporada especial de Sobre Si, espetáculo que reúne dança e teatro. A montagem será apresentada de 24 a 27 de setembro, no Teatro Lumière, na Ladeira da Barra. A temporada integra a turnê nacional que celebra os 15 anos da companhia, que depois segue para São Paulo.

Carolina Galgane de volta a Salvador - Foto: Divulgação

Celebração

Adriana Regis abre as portas da Casa Priore, na Graça, nesta sexta-feira (25), para um almoço especial que promete reunir nomes queridos do seu círculo de relações. À mesa, o caruru, símbolo de nossa baianidade, será o anfitrião de uma tarde de encontros e celebrações. O encontro marca o aniversário de Adriana e de clientes da Thereza Priore, em uma reunião pautada por amizade, tradição e o prazer de estar entre pessoas especiais.

Adriana Regis anfitriã de uma tarde especial - Foto: Divulgação

Espetáculo

Aos 93 anos, Rosamaria Murtinho segue esbanjando vitalidade e talento nos palcos. A consagrada atriz esteve em Salvador com “Uma Vida em Cores”, espetáculo inspirado na irreverente estilista americana Iris Apfel. O momento ganhou ainda mais charme com a estreia da neta, a atriz Sofia Mendonça, ao seu lado na turnê. Na plateia, o querido amigo Silvio Batalha fez questão de prestigiar a noite.

Rosamaria Murtinho e Silvio Batalha, em elegante noite de teatro e bons encontros em Salvador - Foto: Divulgação

Destaque

O Fera Palace Hotel, no coração do Centro Histórico de Salvador, volta a figurar entre os endereços de destaque do Guia MICHELIN ao manter, em 2026, a cobiçada Chave MICHELIN. A distinção, conquistada pela primeira vez no ano passado, celebra a experiência oferecida pelo hotel e reforça seu lugar entre os grandes nomes da hotelaria baiana. Para Antonio Mazzafera, é um reconhecimento que se renova com excelência, design e hospitalidade.

Antonio Mazzafera celebra mais um reconhecimento internacional para a hotelaria baiana - Foto: Divulgação

Espetáculo

O álbum Gal Canta Caymmi , lançado por Gal Costa em 1976, completa 50 anos em 2026 e será revisitado pela cantora, compositora e atriz baiana Lavínia em um novo espetáculo em Salvador. Intitulado “Lavínia em Gal Canta Caymmi”, o show será apresentado nesta sexta-feira (25), às 20h, no Teatro Cambará, na Casa Rosa, no Rio Vermelho. A apresentação acontece na véspera da data em que Gal Costa completou 81 anos.

Reabertura

Marco da cultura baiana, o Teatro Vila Velha reabre suas portas em 25 de setembro, inaugurando uma nova fase de sua história. A requalificação preserva o projeto original de 1964, assinado por Silvio Robatto e Alberto Fiuza, e incorpora recursos contemporâneos de tecnologia, conforto e acessibilidade. Entre as novidades, estão rampa suspensa, elevador, camarins e banheiros acessíveis, ampliando a experiência do público e reafirmando o caráter inovador do Vila.

Espanhola

Juliana Guimarães apresenta uma novidade das mais elegantes na Cymbeline Salvador: a chegada da grife espanhola Alberto Palatchi, referência internacional em vestidos de noiva. A nova coleção desembarca na maison trazendo criações sofisticadas para diferentes estilos de noivas. Com olhar apurado para a moda bridal, Juliana amplia o seleto mix da casa e reforça Salvador no circuito das grandes escolhas para o altar.

Aniversários

Hoje (22): Elíbia Portela, Adriana Regis, Teresa Coelho, Camila Maia, Luiz Henrique Castro Lima

Amanhã (23): Mauricio Magalhães, Thiago Brandão