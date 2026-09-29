Suênio Lucena brinda “Nós e os laços” em noite de prestígio literário

Literária

A noite de sexta-feira (25), no KreativLab do Goethe-Institut Salvador, foi de celebração para Suênio Campos de Lucena, que reuniu nomes de destaque para o lançamento de Nós e os laços. Entre os presentes, o jurista, poeta, crítico, artista visual e pensador Taurino Araújo, candidato à sucessão de Zuenir Ventura na Cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras. Uma noite de literatura, amizade e encontros, entre os fios de realidade e ficção que atravessam a obra de Suênio.

Destaque

Consuelo Alban acrescenta uma importante conquista à sua trajetória: acaba de concluir a pós-graduação em Gestão de Marketing Estratégico pela ESPM, em São Paulo. Gestora do Instituto de Cegos da Bahia, onde vem desenvolvendo um trabalho de reconhecida relevância, Consuelo alia visão estratégica, sensibilidade e propósito, reafirmando uma atuação profissional pautada pelo compromisso com o terceiro setor e a transformação social.

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Consuelo Alban, celebra uma nova conquista profissional - Foto: Divulgação

Devoção

Ricardo e Rafael Cal, da Oquei Entretenimento, reuniram muitos amigos para o tradicional Caruru dos Gêmeos, em celebração a São Cosme e São Damião. Realizado em Ondina, o encontro foi marcado por fé, tradição e confraternização. Ao som de Dan Duarte, a tarde ganhou ainda mais animação, celebrando a cultura baiana e a devoção aos santos.

Ricardo e Rafael Cal reuniram amigos em mais uma edição do tradicional Caruru dos Gêmeos - Foto: Divulgação

Eleição

Kelsor Fernandes, presidente do Sistema Comércio BA, ganhou novo destaque no cenário empresarial nacional ao ser eleito diretor da Confederação Nacional do Comércio (CNC), em Brasília. A eleição também reconduziu José Roberto Tadros à presidência da entidade para o mandato 2026/2030. A nova diretoria toma posse em 19 de novembro.

Kelsor Fernandes em novo capítulo de sua trajetória no cenário empresarial nacional - Foto: Divulgação

Enlace

Ana Clara e Fábio selaram a união em cerimônia na Catedral Basílica de Salvador, cercados por familiares e amigos. Após a celebração religiosa, os convidados seguiram para o Cerimonial Cunha Guedes, onde uma recepção cuidadosamente preparada por Luciana Carneiro, mãe da noiva, deu o tom da noite. MC Koringa comandou a pista, prolongando a festa até o amanhecer.

Ana Clara e Fábio, em noite de celebração e elegância, brindando ao amor - Foto: Divulgação

Primavera

Suzana Mamede escolheu a Europa para brindar mais um aniversário, ao lado do amado Silvio Santos e de um seleto grupo de amigos. Entre o charme do Lago Como, a elegância de Forte dei Marmi e os dias a bordo do Explora, o roteiro segue pelo Mediterrâneo, com paradas em Capri e Calvi. Uma celebração em grande estilo, entre beleza, exclusividade e bons encontros.

Suzana e Silvio: Um brinde à vida, ao amor e aos bons momentos - Foto: Divulgação

Chapa baiana

A Bahia estará representada na eleição do Conselho Federal de Administração por Ramiro Lubian Carbalhal e Maria da Graça Pitiá, integrantes da única chapa baiana na disputa. Presidente do CRA-BA, Ramiro concorre a conselheiro federal efetivo pela Chapa 1. Graça Pitiá, à frente da Academia Baiana de Ciência da Administração, é candidata a suplente. A votação será realizada em 14 de outubro, pela internet, em todo o país.

Graça Pitiá e Ramiro Carbalhal são candidatos a conselheiros do CFA pela Bahia (Douglas Teles) - Foto: Divulgação

Cinematográfico

Em Lisboa, de 1⁰ a 11 de outubro acontece o FestIN - Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa. São 60 filmes programados e 17 anos para celebrar a lusofonia. A direção-geral é de Léa Teixeira e a direção artística de Adriana Niemeyer.

Nova frente

Com mais de dois séculos dedicados à educação e ao acolhimento, a Casa Pia de São Joaquim inaugura uma nova frente de atuação com a Escola de Artes. A iniciativa incorpora artes visuais, teatro, música e educação física à rotina de 200 crianças, de 2 a 5 anos. Em espaço próprio, o projeto amplia a formação na primeira infância, unindo educação, sensibilidade e desenvolvimento.

Embaixadora

Com três décadas de trajetória na beleza, a empresária e cosmetóloga Telma Almeida, à frente do Espaço de Beleza Telma Almeida e embaixadora da Skeyndor na Bahia, esteve em Tenerife, na Espanha, para a celebração dos 60 anos da marca. A experiência reuniu imersão científica e inovação. Hoje, a CEO da Skeyndor Brasil, Laura Sousa, estará em Salvador para apresentar a plataforma Megan.

Aniversários

Hoje (29): Márcia Batalha, Mathilde Bacelar

Amanhã (30): Wanda Engel, Leonardo Paupério, Ildázio Tavares Jr., Jamile Vieira