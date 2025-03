Ivana carimbada como presidente. E vai a Guanambi sexta pela 1ª vez

Ivana Bastos, nova presidente da Alba Foto Marcos Vinicius / Divulgação - Foto: Marcos Vinicius / Divulgação

Enfim, a deputada Ivana Bastos (PSD) é presidente da Assembleia carimbada e passado o recibo. Ela tomou posse oficialmente ontem na sessão da Alba, no fim da tarde.

A decisão da posse veio após o comunicado do STF dizendo que o processo em que o deputado Adolfo Menezes (PSD) foi afastado, acusado de se eleger três vezes consecutivas, está transitado em julgado, ou seja, acabou. Antes havia se empossado interinamente.

Mas na prática Ivana ja despachou ostensivamente nas duas últimas semanas. E admitiu que a nova rotina tem sido barra pesada.

– Estou dormindo todos os dias entre meia noite e uma hora da manhã. Só no fim da noite tenho tido tempo de despachar os assuntos administrativos. Só ter que me ajustar melhor.

Ela nasceu em Caetité, mas desde criança mora com a família em Guanambi, onde é empresária e tem sua principal base política. Esteve lá pela última vez em 6 se janeiro e só agora, nesta sexta, já como presidente da Alba vai lá.

No início de dezembro, o pai dela, Fernando Bastos, faleceu e agora ela diz que Guanambi não é mais mesma.

– Não tem mais os finais de tarde, quando eu ia ver o meu pai. A casa dele está fechadinha, para mim uma tristeza.

Ela anunciou que na próxima semana a Alba realiza a eleição e posse da 1ª vice, a deputada Fátima Nunes (PT), que nos últimos dias tem enfrentado resmungos de colegas, especialmente os da oposição.

Colaborou: Marcos Vinicius

Sheila quer Conquista como uma Região Metropolitana

Sheila Lemos (UB), prefeita de Vitória da Conquista, fez ontem uma visita de cortesia a deputada Ivana Bastos (PSD) e aproveitou o ensejo para pedir a agilização do projeto que cria a Região Metropolitana do Sudoeste da Bahia, área que engloba 37 municípios.

O projeto tramita na CCJ e o autor foi o deputado Vítor Azevedo (PL), a pedido do vereador Ivan Cordeiro (PL), presidente da Câmara de Conquista, que na próxima semana também vem ver Ivana para pedir a mesma coisa.

Sheila diz que a criação da Região Metropolitana vai permitir uma ação mais integrada dos municípios e por tabela, impulsionar o desenvolvimento econômico regional.

Enfim, a jaca entra em pauta. É a primeira vez que acontece

Puxada pela deputada Fátima Nunes (PT), que tem histórica ligação com a agricultura familiar, a Comissão de Agricultura da Alba realizou ontem o debate A jaca e suas potencialidades, reunindo professores, pesquisadores e gente ligada a cadeia da fruta em vários pontos do estado, como Rio de Contas, Ipiaú e Juazeiro.

Simplesmente é a primeira vez que a fruta entra numa pauta de discussão, apesar de ter uma vasta gama de produtos, que vão da alimentação vergana até a produção de cachaça.

A jaca nunca foi cultivada. Introduzida pelos porgueses no início da colonização sempre foi plantada aleatoriamente, nos últimos, com um agravante: o Ibama considerou a jaqueira uma fruta exótica e ela tem sido derrubada para a indústria madereira em larga escala.

Fátima diz que o esforço é para virar esse jogo.

Nelson Leal de olho na janela

Dizem nos corredores da Alba que o deputado Nelson Leal, presidente da Assembleia nos tempos que João Leão era vice governador e o PP estava todo de bem com o governo, só está esperando a janela partidária para mudar de partido.

Por que? Ele não se bate bem com o deputado federal Mário Negromonte Jr, o atual presidente estadual do PP. Contam que após as definições federais dificilmente o PP ficará inteiro.

REGISTROS

Camila Canário

Camila Canário de Sá Teixeira toma posse amanhã no auditório da Assembleia (17h) como nova Defensora Pública Geral do Estado. A solenidade promete ser concorrida pelo time da área jurídica baiana.

Luto em Santana

Mateus Leles de Almeida, 33 anos, encheu Riacho de Santana, no Sudoeste, de tristeza. Aos 33 anos, capotou o carro na BR-430 e morreu. Ele era empresário do ramo de internet.

Indústria no oeste

A Federação das Indústrias da Bahia (FIEB) realiza hoje e amanhã, em Barreiras, a apresentação da Agenda Estratégica da Indústria 2025 – Região Oeste. O evento reúne empresários de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. Também será lançada a Feira de Indústria (INDEX), realizada pela Fieb e parceiros como o Sebrae-BA.

Rebu em Entre Rios

Entre Rios, no Litotal Norte baiano, protagoniza um repeteco do que houve na Alba. Lá, o vereador Felipe Argolo (SD) se elegeu pela terceira vez presidente da Câmara e o vereador Neto Madeirol (UB). O argumento é o mesmo que derruburou Adolfo Menezes (PSD) na Alba, é inconstitucional.