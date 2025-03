Marquinhos diz que o sequestro de Ivanilson espera uma explicação

Presidente do PV na Bahia, Ivanilson Gomes - Foto: Divulgação

O sequestro do presidente estadual do PV, Ivanilson Gomes, é algo que carece de uma boa explicação, segundo o deputado Marquinhos Viana, do partido. E por isso é melhor esperar a polícia concluir as investigações.

Ele aponta vários motivos que não batem com os sequestros tradicionais.

1 – Ivanilson não é um homem rico, não atrai sequestrador pelo dinheiro que tem.

2 – É pessoa de bom trato, não tem desavenças pessoais ou políticas com ninguém.

3 - Falar que foi ordem do crime organizado não cola. Não haveria porque uma pessoa com o perfil dele gerar esse tipo de interesse.

Do jeito que está dito é uma história mal contada.

Novo endereço

O deputado acha que a coisa está mais parecendo obra do ex-secretário, o Gabriel Luiz, e do envolvimento dele com drogas e afins. Ou seja, a coisa está mais para ser caseira mesmo, com os imbricamentos externos malignos.

Marquinhos diz que a situação sugere também uma conversa sobre mudança de sede, ir para um local mais seguro, que dificulte esse tipo de coisa.

– A casa lá no Rio Vermelho tem o glamour do bairro, mas acho que um espaço como o Centro Empresarial Iguatemi, que é bom e barato ficaria bem melhor.

Seja como for, a situação sugere uma preocupação entre políticos, saber bem sobre quem está chegando aos partidos. Essa de gente capaz de cometer crimes comuns infiltrada, é coisa nova.

Colaborou: Marcos Vinicius

Ivana vai a Unale e leva os baianos para ocupar posições

Desde que foi fundada em 1996, a União Nacional dos Legislativos (Unale) já teve 30 presidentes, três deles mulheres. A atual presidente, Tia Ju (Republicanos), do Rio de Janeiro, é a quarta. Ivana Bastos (PSD), agora presidente da Assembleia da Bahia foi a terceira, entre 2020 e 2021.

Mas ela já ocupou vários cargos na direção da entidade e ontem, já como presidente da Alba, foi a Maceió, em Alagoas, para nova reunião. Levou com ela quatro colegas. Voltaram ocupando cargos.

Samuel Júnior (Republicanos) e Vítor Azevedo (PL) são integrantes da Comissão de Cidades, Fátima Nunes (PT) está na Comissão de Assistência Social e Fabíola Mansur (PSB) na Comissão de Saúde. Diz Ivana que a troca de experiência com colegas de outros estados é muito salutar.

– Só temos a ganhar sabendo de experiências bem sucedidas pelo Brasil afora.

Alba também no chororô

E eis que o resultado do Ba-Vi acabou virando pauta na sessão de ontem na Assembleia. O deputado Rosemberg Pinto (PT), que é Vitória, desabafou.

– Um juiz deve ser imparcial e no último domingo, infelizmente, ele foi parcial.

O deputado Marcone Amaral (PSD), ex-jogador do Vitória, assinou embaixo:

– Faço das suas palavras as minhas.

E Bobô, ex-jogador do Bahia:

– É chororô de perdedor.

Entre as letras e as tintas Olga Magalhães dá o recado

E já que é o mês da mulher, o saguão de entrada da Alba celebra a data exibindo um painel com as nove deputadas da legislatura. E a organização das exposições de arte entrou na ponga, este mês, só artistas mulheres. Agora é a vez de D. Olga Magalhães, 81 anos, poetisa, trovadora aluna de Rodolfo Cavalcante, seis livros publicados, o primeiro deles, Simplesmente amar, e mais participação numa dezena de coletâneas, além de artista plástica com uma vasto acervo.

– Tiro dos versos a inspiração para pintar. Cada quadro reflete uma quadra.

E mostra o soneto: ‘Na aquarela desta vida/ Cores vivas a jogar/ Exalando seu perfume/ Vamos cantos a entoar’.

Registros

Atrás da ponte 1

Uma equipe de deputados, tendo à frente a presidente da Assembleia, Ivana Bastos (PSD), e o presidente da Comissão de Infraestrutura, Eduardo Salles (PP), vai visitar hoje as plataformas das pesquisas no fundo da Baía de Todos-os-Santos para a ponte Salvador-Itaparica.

Atrás da ponte 2

As sondagens no fundo do mar estão em fase de conclusão e segundo Jerônimo as obras em terra começam no fim deste mês. Segundo Eduardo Salles, acompanhar o assunto de perto é dever. ‘Com a ponte a Bahia vai ganhar um novo antes e depois. Muda a história’.

Jaca na mesa

Um fato histórico também amanhã na Alba. A Comissão de Agricultura discute pela manhã A jaca e suas potencialidades. É a primeira vez que a jaca é pautada lá. A jaca veio da Índia trazida pelos portugueses, mas aqui nunca foi cultivada, cresce aleatoriamente.

Dupla derrota

Asclepíades Almeida, o Beda (MDB), de Ubaitaba, sofreu derrota em dose dupla. Ano passado era prefeito e perdeu a reeleição para Gracinha Viana (Avante). Agora, o juiz George Barbosa Cordeiro decretou a inelegibilidade dele por oito anos, por abuso de poder econômico na eleição.