Ruy Barbosa ainda está em clima de guerra eleitoral, com Otto no bolo

Ney, o prefeito interino de Ruy Barbosa, aliado de Otto - Foto: Levi Vasconcelos / Ag. A TARDE

As disputas eleitorais de 2022 já terminaram em toda a Bahia, menos em Ruy Barbosa, a terra do senador Otto Alencar. Lá, no ano passado, o ex-prefeito José Bonifácio Dourado, o Bonifácio (MDB), derrotou o advogado Marivaldo Leite (PSD), mas estava inelegível, o TRE carimbou a tese e a solução foi rápida.

Dia 6 de abril o povo vai voltar às urnas, desta vez com novas caras. Bonifácio, que ganhou mas não levou, tenta emplacar a mulher Heridan (MDB), única vereadora eleita pelo grupo dele, contra o médico Dr. George (PSD), o abençoado de Otto.

Bonifácio se diz confiante:

– Tô cansado de fazer campanha. Inicialmente foram os 90 dias da minha, a eleição não valeu e agora já vou completar nove meses na batalha. Mas nós só perderemos se fizermos uma besteira muito grande. Onde vamos só dá a gente.

O outro lado –Mas o vereador Ney Alencar (PSD), presidente da Câmara e prefeito interino, aliado de Otto (embora não seja parente), diz que o cenário é favorável aos partidários do seu time.

Ele exibe duas pesquisas da Gasparetto, uma do dia 2 deste mês e outra desta semana. Na primeira dá Heridan, na estimulada, de 48% a 29%. Na nova, a diferença cai. Dá 42 a 38.

– Eu entendo de eleição. E vamos virar o jogo.

Que ele entende de eleição não há dúvida. Ney, empresário e pecuarista, foi vereador seis vezes na vizinha Macajuba e agora já está no quarto mandato em Ruy Barbosa. Ele diz que está se guardando para 2028.

Colaborou: Marcos Vinicius

Alba pauta para discussão os os grandes assuntos da Bahia

Presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Bahia, na Assembleia, o deputado Eduardo Salles (PP) se diz muito satisfeito com as perspectivas para 2025.

Nada menos que 14 grandes temas abrangendo todos os segmentos do Estado estão pautados para discussões este ano, de porto para atracação de navios, até a Ferrovia Centro Atlântica (FCA), do ferryboat até o excesso de fios nos postes.

– Nosso papel é expor os problemas propondo as soluções e isso vamos fazer. Nós temos muitos gargalos, rodoviários e ferroviários. Está na hora de encarar cada problema de frente.

Na próxima terça, por exemplo, com a presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD) à frente, os deputados irão visitar os canteiros da ponte Salvador-Itaparica, inclusive indo até as balsas das sondagens.

Projeto contra analfabetismo

O projeto Bahia Alfabetizada, proposto por Jerônimo para tentar livrar a Bahia da condição de estado que mais tem analfabetos no Brasil (título que ostenta há mais de três décadas) foi aprovado ontem na Alba.

Até o deputado Hilton Coelho (PSOL), que normalmente vota contra tudo, votou a favor, mas com ressalvas:

– Esse negócio do projeto abrir brechas para Parceria Público-Privada me preocupa.

Fred, o parabéns que vai ser cantado em Portugal

O empresário Fred Luz, dono da rede McDonald’s, vai completar 70 anos sábado e a data será celebrada com duas festonas para 200 convidados, a maioria de baianos.

O detalhe é que o ‘parabéns para Fred’ será cantado em Lisboa. Hoje (a partir das 18h3o) os convidados receberão as ‘boas vindas’ no Alcântara Café, amanhã (20h) no Kais o aniversário propriamente dito e sábado o encontro será coroado com um almoço no Sud Lisboa Hall.

Um dos convidados que embarcou ontem para Lisboa fazia a ressalva: ‘Não tem viagem paga para ninguém. Cada um paga suas passagens e hospedagens’. Mas entre os convidados está o cantor Bell Marques. Vai como amigo, não o artista.

REGISTROS

Jânio fica

O TSE botou um ponto final no caso de Jânio Natal (PL), prefeito de Porto Seguro. Por 4 votos a 3, a candidatura dele em 2022 foi legitimada. Jânio se elegeu prefeito de Belmonte em 2016, mas mesmo antes de ser diplomado renunciou em favor do vice, o irmão Janival. Em 2020 ele se elegeu prefeito de Porto Seguro e em 2022 se reelegeu. A acusação era de que ele estaria num terceiro mandato.

Wanda Chase

Sob o argumento de que está com uma virose, adquirida no Carnaval, a jornalista Wanda Chase, 74 anos, que é amazonense, mas fez toda a sua trajetória em Salvador, pediu o adiamento da sessão de entrega do título de Cidadã Baiana e suscitou brincadeiras entre colegas: ‘Wanda a vida toda espalhou boas energias, não seria agora que iria espalhar virose sabendo’.

Toffoli e Gonet

Mas se Wanda não vai, o ministro Dias Toffoli, do STF, e o procurador da República, Paulo Gonet, vão. Os dois recebem amanhã pela manhã títulos de cidadania baiana, iniciativas respectivamente dos deputados Niltinho (PP) e Alex da Piatã (PSD). A própria presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), vai presidir a sessão.