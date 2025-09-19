PEC da Blindagem, uma proposta com o mau cheiro da indecência

PEC foi apresentada em 2021 pelo deputado Celso Sabino - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Certa vez numa roda de jornalistas, em Brasília, o baiano Valter Xéu presente, perguntaram a Ulysses Guimarães, então presidente da Câmara dos Deputados: “Dr. Ulysses, o que o senhor acha dessas denúncias envolvendo o Congresso?”.

Resposta: “Espere os próximos”.

Na política, sempre se diz que o parlamento que se instala (Câmaras de Vereadores e Assembleias também) é pior que o anterior. Fica a sensação de que é isso mesmo.

A PEC 03/2021 dita que deputado não pode sofrer prisão cautelar decidida por um único ministro do STF e prisão em flagrante só para crimes inafiançáveis (racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, latrocínio e estupro).

A tal PEC, ressalte-se, foi apresentada em 2021 pelo deputado Celso Sabino, do Pará, hoje ministro do Turismo indicado pelo UB, que ontem deu ultimato para seus filiados deixarem cargos, algo que os partidos decidiram e ninguém obedeceu.

EMENDAS – Isso ocorre num momento em que o valor das emendas dos deputados pulou de R$ 5 milhões para R$ 50 milhões, um conjunto que dá o total de R$ 11 bilhões.

Se antes já havia denúncias de mutretas, imagine agora.

A aprovação pela Câmara causou indignação geral. Se a aprovação contou com o apoio de deputados de todos os lados, a reprovação também. O senador Otto Alencar (PSD) já disse que no Senado não passa. E fala com conhecimento de causa.

No Senado, segmentos de todas as bandas, incluindo bolsonaristas e petistas, levantaram a voz contra. Deixar é oficializar a indecência.

Coroa Vermelha se apavora com 6 assassinatos em 5 dias

Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, o local em que o Frei Henrique de Coimbra celebrou a 1ª missa no Brasil, vive momentos de pavor: muitos tiroteios, seis assassinatos em cinco dias, o que levou escolas a suspenderem as aulas, por medo.

Diz Cláudio Xepa (PDT), o vice-prefeito, que o problema não é lá especificamente, e sim em toda a Costa do Descobrimento, agora agravado com a proximidade do verão e as facções disputando espaço.

– Aqui nós temos um problema, há mais de 20 anos a polícia é do mesmo tamanho. E é pequena. Veja que não temos delegado titular, enquanto Trancoso, que é um povoado de Porto Seguro, tem. Então, tem algo fora de tom aí.

O prefeito Girley Nazareth botou lenha na fogueira ao dizer que o problema também “é dos pais, que não educam seus filhos”.

Romaria da Lapa no IPHAN

Margareth Menezes, ministra da Cultura, e Celso Sabino, do Turismo, anunciaram em conjunto o reconhecimento da Romaria de Bom Jesus da Lapa, realizada anualmente entre o final de julho e 6 de agosto, como manifestação cultural nacional, pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Cultural.

Mas a iniciativa partiu de um projeto do deputado federal Arthur Maia (UB), filho da terra. Já era tempo.

Marcos Presídio volta à Casa, agora comendador

Marcos Presídio, presidente do TCE, recebeu ontem a Comenda 2 de Julho numa cerimônia diferenciada, tipo “o bom filho à casa retorna”. Lá estavam a presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD), o prefeito Bruno Reis, de Salvador, Jerônimo não – mandou um vídeo – e mais todos os segmentos organizados.

Mas Presídio é filho do ex-deputado Fernando Presídio, que morreu junto com Clériston Andrade, candidato ao governo, num acidente de helicóptero em 1 de outubro de 1982.

Foi trabalhar na Alba levado por Luís Eduardo Magalhães aos 16 e lá ficou 32 anos, os 16 últimos como superintendente administrativo e financeiro, com retidão exemplar.

Luís Eduardo Magalhães Filho, o Duquinho, estava ontem lá, representando o pai.

