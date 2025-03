Inovação Metalúrgica na Bahia: Impulsionando o Setor e o Estado

Pedro Gordilho Filho- Diretor Comercial da Rotula Metalurgica

Responsável por transformar matérias-primas em produtos de alto valor agregado, o setor metalúrgico é de grande importância para o progresso econômico e industrial no estado da Bahia. Vital para diversas indústrias, com ênfase na construção civil, automotiva e infraestrutura, este segmento é fundamental para o desenvolvimento regional e nacional.

Com mais de 35 anos de atuação, produzindo exclusivamente em aço, a Rótula Metalúrgica vem desempenhando um papel de destaque, contribuindo significativamente para o desenvolvimento e fortalecimento desse ecossistema. Com uma capacidade robusta de produção, podendo alcançar mais de 2.000t por mês e com um incansável desejo de inovação, a Rótula vem sempre desenvolvendo novos produtos e sistemas, consolidando seu nome como uma das maiores empresas do segmento na região Norte e Nordeste.

Atualmente, com foco em estruturas de cobertura para centros de distribuição, galpões, edifícios horizontalizados e de múltiplos andares, a Rótula é a única empresa da Bahia com seu próprio sistema de joists para coberturas com grandes vãos e pioneira na utilização de equipamentos CNC para fabricação, garantindo qualidade, alta produção e preços competitivos para todo o território brasileiro, e estendendo sua atuação no mercado internacional.

A importância do setor metalúrgico para o estado da Bahia, e em especial da atuação da Rótula, também pode ser mensurada pelo impacto das grandes obras realizadas nessa região, como os principais shoppings centers, o novo centro de convenções de Salvador, os viadutos da Via Expressa e Imbuí, a nova loja da Ferreira Costa e, em breve, a entrega de um dos principais complexos logísticos no município de Simões Filho, obras que são essenciais para o progresso econômico. Com um olhar voltado para o futuro e um compromisso sólido com a qualidade e a inovação, a Rótula Metalúrgica continua a ser um pilar fundamental do setor metalúrgico na Bahia, contribuindo decisivamente para o seu desenvolvimento e projeção no cenário nacional e internacional.

Essa trajetória sólida e inovadora reflete a visão de uma empresa que não apenas acompanha as demandas do mercado, mas também antecipa tendências, posicionando-se como um catalisador do desenvolvimento sustentável e econômico na região. Com esses esforços contínuos, a Rótula Metalúrgica se consolida como um exemplo de sucesso empresarial em um setor crucial para a indústria regional e nacional.

