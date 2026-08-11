Morya 70 anos, DNA Fernando Carvalho, construindo os próximos 70

Em 10 de julho de 1956 nascia a Publivendas, hoje Morya, a primeira agência de publicidade de capital nacional do Brasil e Made in Bahia. Meu tio Otávio percorria a Avenida Sete e a Rua Chilevendendo anúncios quando comerciantes não compreendiam a força da publicidade. Alguns exibiam cartazes dizendo: “Não damos esmolas e não fazemos reclames”. Era quase um desbravamento.

Depois vieram minha tia Gilda, que criou o Teatro Maria Bethânia, e meu pai, Fernando Carvalho, o grande líder da nossa história e a referência de como aprendemos a fazer a boa propaganda: aquela que traz resultados e cria marcas fortes.

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Meu pai não liderou só a agência: ajudou a construir o mercado publicitário baiano. Foi fundador e primeiro presidente do Sinapro-BA e da ABAP-BA e contribuiu para profissionalizar e valorizar o setor. Sua liderança combinava credibilidade, coragem, compromisso com os clientes e relações duradouras.

É dessa herança que nasce o que chamamos de DNA Fernando Carvalho. Ele está presente na nossa cultura, nas decisões e na maneira como trabalhamos. Foi com essa base que atravessamos as transformações da publicidade. Passamos do analógico ao digital e agora avançamos na inteligência artificial, entendendo que tecnologia é ferramenta, não destino. Ela precisa servir à estratégia, a uma boa ideia e à necessidade do cliente.

Essa postura também nos levou além da Bahia. Abrimos frentes em outros estados, chegamos a ser a maior agência fora do eixo Rio-São Paulo e, em 2011, nos associamos ao Grupo ABC. Mais tarde, convivemos com a estrutura global da Omnicom. Em 2019, trouxemos as crianças para casa, recomprei as ações e minha família retomou o controle da agência, iniciando um novo ciclo.

Quando olho para o mercado publicitário baiano, vejo criatividade e coragem. Temos uma produção cultural forte, mas enfrentamos desafios como a concentração das verbas publicitárias em São Paulo, as transformações tecnológicas e a formação de talentos.

Também vejo oportunidades. As marcas precisam de parceiros que integrem estratégia, branding, dados, experiências e tecnologia. A publicidade deixou de ser apenas anúncio e passou a exigir soluções conectadas às pessoas e aos desafios dos negócios. É nesse contexto que posicionamos a Morya como um ecossistema multidisciplinar, com criatividade e consistência no centro. Investimos em conteúdo, gestão de redes sociais, curadoria de influenciadores, live marketing, inteligência artificial, formação e compartilhamento de conhecimento.

Chegar aos 70 anos é motivo de orgulho, mas não é ponto de chegada. É a confirmação de que longevidade só tem valor quando vem acompanhada de relevância. Nosso desafio é continuar evoluindo e construindo os próximos 70 anos.

*CEO da Morya Comunicação

