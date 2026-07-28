O Centro voltou. Agora falta você

Durante muitos anos, discutimos a revitalização do Centro Histórico de Salvador olhando para seus edifícios. Chegou o momento de olhar, antes de tudo, para as pessoas.Os grandes centros históricos do mundo não renascem apenas porque restauram fachadas. Eles renascem quando voltam a fazer parte da rotina de seus cidadãos. É essa mudança cultural que queremos construir na Rua Chile e em seu entorno.

Essa transformação já está em curso. Nos últimos anos, uma convergência de investimentos públicos e privados devolveu protagonismo ao Centro Histórico. A requalificação de espaços públicos, a implantação de equipamentos culturais, a recuperação de edifícios históricos e empreendimentos como o Fera Palace Hotel, o Palacete Tira Chapéu, o Fasano Salvador, a Vila Andrea e o Cine Glauber Rocha, além de projetos de retrofit, hotelaria e moradia, demonstram que o Centro voltou a despertar confiança e atrair investimentos qualificados.



Soma-se a esse movimento o fortalecimento da segurança, resultado da atuação integrada da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e da segurança privada coordenada pela ARCE na Rua Chile.

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Esse novo cenário abre uma das maiores oportunidades de investimento urbano do Brasil. O Centro Histórico reúne condições únicas para novos empreendimentos de hotelaria, moradia, gastronomia, comércio de experiências, economia criativa, escritórios, educação, saúde, tecnologia, cultura, entretenimento e serviços especializados.



Cada imóvel recuperado representa mais do que um investimento imobiliário: é a possibilidade de gerar empregos, impulsionar negócios, atrair moradores e consolidar um ambiente vibrante em uma região privilegiada entre a Baía de Todos os Santos e o coração administrativo de Salvador.

A grande oportunidade, porém, não está apenas nos imóveis. Está na reconstrução do sentimento de pertencimento. Nossa maior concorrência nunca foi um shopping center ou um novo bairro. Foi a ideia, construída ao longo de décadas, de que o Centro Histórico já não fazia parte da vida dos soteropolitanos.

Precisamos inverter essa lógica. Queremos que as pessoas voltem ao Centro para tomar um café, encontrar amigos, trabalhar, morar, investir, assistir a um concerto, jantar, caminhar sem pressa e criar novas memórias. Porque uma cidade não se revitaliza apenas quando restaura seus prédios. Ela se revitaliza quando as pessoas voltam a criar vínculos com eles.

A Rua Chile representa onde Salvador começou. Agora, pode representar também onde Salvador volta a se encontrar consigo mesma. O Centro voltou. E o próximo passo dessa transformação depende de todos nós.

É esse reencontro que fará do Centro Histórico de Salvador um dos mais inspiradores exemplos brasileiros de revitalização urbana, desenvolvimento econômico e orgulho de cidade.

* Antonio Barretto Junior é Presidente Executivo da ARCE – Associação dos Empreendedores da Rua Chile e Entorno