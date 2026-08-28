Bahia mostra sua força e atrai a JetSMART para Porto Seguro

A companhia sul-americana de ultra baixo custo Jetsmart iniciará voos inéditos entre Porto Seguro e Buenos Aires entre 5 de janeiro a 25 de março com 5 frequências semanais, revitalizando o potencial de atração internacional da Bahia junto a países do cone-sul.

O voo traz para o estado ainda melhor posicionamento junto ao mercado turístico argentino. Melhor, o voo ajuda na crescente descentralização da aviação internacional na Bahia, único aeroporto do interior do Nordeste com voos comerciais internacionais ativos.

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Em janeiro de 2026, para cada ligação de Porto Seguro com Buenos Aires (Gol e Aerolineas Argentinas), havia 4 ligações de Salvador (Aerolíneas Argentinas, GOL, Flybondi, SKY Airline) para a capital argentina. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, em janeiro de 2027, a cada ligação de Porto Seguro com Buenos Aires, haverá apenas 2,3 ligações em Salvador: a representatividade de Porto Seguro quase dobrará com a chegada da Jetsmart.

Em janeiro de 2027, serão 70 voos entre Porto Seguro e Buenos Aires (Gol, Aerolineas Argentinas e Jetsmart), 34 serão da Jetsmart. A nova companhia já chegará reclamando para si a maior fatia de mercado do paraíso baiano: 47,1% dos voos.

Os argentinos são hoje os maiores visitantes internacionais do Brasil, e a Bahia vale-se disso há décadas. A chegada de uma 3ª companhia aérea (Gol, Aerolineas Argentinas e Jetsmart), privilegia destinos belíssimos como Arraial d´Ajuda, Trancoso e outras localidades da chamada Costa do Descobrimento (do Brasil), zona turística ao sul do Estado.

“Sabemos que Buenos Aires é um destino que desperta muito interesse entre os brasileiros, tanto para as férias quanto para uma escapada de alguns dias. Com este voo direto de Porto Seguro, fortalecemos a conectividade internacional de um dos destinos turísticos mais importantes da Bahia, tornando essa viagem mais simples e acessível para quem está na região, sem a necessidade de conexões. É isso que buscamos com nossa expansão no Brasil: aproximar mais pessoas de diferentes destinos da América do Sul, oferecendo tarifas competitivas, operação direta, segura e pontual, com a frota mais nova da América do Sul”, afirma Verónica Marambio, Gerente Comercial de Mercados Internacionais e Desenvolvimento Regional da JetSMART.

A Jetsmart enfim re-ingressa à Bahia (voava no pré-pandemia): se considerava que, nos últimos anos, Salvador tinha muita oferta de assentos a Buenos Aires com outras companhias, Porto Seguro está lá com maior potencial para crescimento e menor concorrência.

Primazia baiana

Com a chegada da Jetsmart a Porto Seguro, nenhum estado nordestino continuará recebendo mais argentinos que a Bahia. Certamente, a maior proximidade que se reflete no preço das passagens, o tamanho e a diversidade das belezas e da cultura são as grandes armas para essa força atratora.

Ranking por Estado (Previsão Janeiro de 2027) - ANAC

Estado Aeroportos Voos a Argentina (Ezeiza e Aeroparque) Bahia Salvador + Porto Seguro 230 Pernambuco Recife 180 Alagoas Maceió 142 Rio Grande do Norte Natal 130 Ceará Fortaleza 16

Dados da Embratur de chegada de estrangeiros de janeiro a julho de 2026 mostram que a Bahia recebeu 57.540 turistas argentinos por via aérea direta, liderando o ranking regional. Pernambuco aparece em segundo lugar, com 43.807 visitantes estrangeiros, seguido pelo Rio Grande do Norte, com 31.566, Alagoas, com 17.858, e Ceará, com 7.082.

“O início das operações da JetSMART na rota direta entre Buenos Aires e Porto Seguro é estratégico. Este itinerário vai fortalecer a conectividade da Bahia durante a alta temporada e gerar novos negócios para o turismo local. Os números sustentam essa afirmação. Entre janeiro e julho deste ano, a Bahia recebeu 123,5 mil visitantes internacionais, um crescimento de 6,8% em relação ao mesmo período de 2025. Os argentinos lideram esse fluxo, com 57,5 mil visitantes, um aumento de 11,3%, acima da média global. Este voo sazonal atende à demanda do mercado argentino e amplia a movimentação econômica na região durante o verão”, comenta Bruno Reis, presidente da Embratur.

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Em 2026 especificamente, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas ganharam novos voos oriundos da Argentina e ganharão mais operações. Recife, Natal e Maceió vão ganhar mais voos da Latam, com origem em Buenos Aires no verão de 2027 e a última capital receberá voos da Jetsmart a partir de 03 de dezembro próximo.

Ou seja, o Nordeste terá 4 estados fortemente conectados (através de duas ou mais companhias aéreas) ao Norte da Argentina, com a nacionalidade que mais visita o Brasil ávida por desbravar os encantos da região.

Essa recepção de argentinos representa um grande reforço para as economias de cada localidade: os Hermanos são sabidamente fascinados pelas areias de praia branca e águas quentes do Nordeste.

Essa diversidade traz benefícios como mais assentos disponíveis, maior concorrência tarifária, mais opções de horários e destinos para os passageiros.

Além disso, a presença simultânea de companhias tradicionais, low cost e ultra low cost demonstra que o mercado nordestino amadureceu. Se antes os voos internacionais dependiam quase exclusivamente das maiores metrópoles, hoje vemos aeroportos turísticos como Porto Seguro, Natal e Maceió atraindo investimentos próprios e conquistando ligações diretas com Buenos Aires, Córdoba e Rosário.

Outro ponto fundamental é que os argentinos estão cada vez mais chegando diretamente ao Nordeste, sem necessidade de conexão em São Paulo ou Rio de Janeiro. Isso aumenta a competitividade dos destinos nordestinos e distribui os benefícios econômicos do turismo internacional por toda a região.

Costa do Descobrimento

Porto Seguro se consolida, portanto, como uma das portas de entrada mais importantes para turistas argentinos em busca de praias, resorts e destinos como Arraial d'Ajuda, Trancoso, Caraíva e Santa Cruz Cabrália.

Jetsmart

A chegada da companhia a Porto Seguro marca um novo marco para a companhia aérea no Brasil. Com essa operação, a cidade passa a integrar, pela primeira vez, a rede da companhia no país, que chega assim à sua 15ª rota no Brasil, sua primeira operação internacional na Bahia e a quarta no Nordeste brasileiro.

Origem Buenos Aires (AEP) Buenos Aires (EZE) Córdoba Rosário Total Salvador 40 40 - - 80 Natal 41 14 5 5 65 Recife 45 40 5 - 90 Fortaleza 8 - - - 8 Porto Seguro 12 23 - - 35 Maceió - 59 8 4 71

Companhias aéreas voando do Nordeste para a Argentina:

Previsão de companhias aéreas por origem no Nordeste para a Argentina (jan/2027)

Origem Companhias Aéreas Salvador Aerolíneas Argentinas, GOL, Flybondi, SKY Airline Natal LATAM, GOL, JetSMART Recife GOL, JetSMART, LATAM Fortaleza GOL Porto Seguro Aerolíneas Argentinas, GOL, JetSMART Maceió LATAM, Flybondi, JetSMART

Chama muita atenção como o Ceará passará mais uma temporada sem se mostrar competitivo na atração de estrangeiros do cone-sul.