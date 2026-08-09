Educação financeira: 5 filmes para repensar sua relação com o dinheiro

Mais da metade dos brasileiros entende pouco ou nada sobre educação financeira, segundo pesquisa do Observatório Febraban. Embora o assunto ainda pareça complicado para muitos, os filmes podem tornar esse aprendizado mais leve e próximo da realidade.



Realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) em 2025, o levantamento também mostrou que 47% dos entrevistados associam a educação financeira ao planejamento e ao controle de receitas e gastos. Mas a relação com o dinheiro vai além das planilhas: envolve consumo, ambição, status, escolhas e comportamento.



Filmes conhecidos, como O Lobo de Wall Street e Os Delírios de Consumo de Becky Bloom, ajudam a enxergar essas questões na prática. Na coluna de hoje, trago sugestões de produções cinematográficas e explico quais nuances observar para transformar o entretenimento de domingo emaprendizado financeiro.

Educação financeira vai além de controlar gastos

Não se desespere se você concorda com os respondentes da pesquisa feita pelo Ipespe. Durante muito tempo, a educação financeira foi tratada quase como sinônimo de anotar despesas, cortar gastos e fazer o dinheiro sobrar no final do mês. Mas o conceito é bem mais amplo.



De acordo com o Banco Central, o conceito envolve desenvolver conhecimentos, atitudes e comportamentos que ajudem a planejar, usar o crédito com responsabilidade, compreender riscos e tomar decisões mais conscientes.



Isso significa que saber o que deveria ser feito quando o assunto envolve finanças nem sempre é suficiente. Uma pessoa pode conhecer os riscos do cartão de crédito e, ainda assim, parcelar além do que deveria. Ela também pode entender a importância de poupar dinheiro e, mesmo assim, continuar adiando a construção da sua reserva de emergência.

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A compra sem pensar também entra no pacote

Percebi isso quando montei o enxoval da minha filha. Na época, comprei vários itens daquelas listas prontas disponíveis na internet e parcelei os mais caros, convencida de que estava fazendo um grande investimento.



O carrinho de bebê, por exemplo, parecia indispensável, mas NUNCA foi usado. Hoje, mesmo praticamente novo, não consigo revender por um valor nem próximo ao que paguei.



O que parecia um investimento revelou-se uma despesa alta, com baixa utilidade e pouco valor de revenda. Esse tipo de decisão mostra por que a educação financeira vai além das planilhas. Emoções, expectativas e a vontade de oferecer o melhor para os nossos familiares também interferem na forma como gastamos. É justamente essa relação entre dinheiro e comportamento que aparece em filmes da lista abaixo.

5 produções que ajudam a entender mais sobre educação financeira

As obras desta lista não funcionam como manuais sobre como ter mais dinheiro. O objetivo é que você se permita tirar lições importantes relacionadas ao conceito amplo da educação financeira através das histórias.



As produções indicadas são um convite para que aprenda com as escolhas dos personagens, com as consequências que acabam enfrentando e com os comportamentos que, muitas vezes, também aparecem fora da tela. O consumo por impulso, o endividamento e o risco da busca desenfreada por status são alguns dos temas que merecem atenção.

Os Delírios de Consumo de Beck Bloom

A personagem principal, Rebecca Bloom, interpretada por Isla Fisher, é viciada em compras e acaba acumulando muitas dívidas ao fazer aquisições aparentemente pequenas. O mais engraçado da história é que ela consegue um emprego justamente como colunista em uma revista de finanças.



Por trás da comédia clichê, o filme apresenta uma das contradições mais comuns da vida financeira: a pessoa que entende de educação financeira e, ainda assim, tem dificuldade para aplicá-la nas próprias escolhas.

O que observar enquanto assiste?

Um dos pontos que merecem sua atenção é a maneira como a personagem justifica cada nova aquisição. Ela se apoia em falsas promessas de confiança, pertencimento e reconhecimento que o item supostamente carrega.

A sequência de compras impulsivas mostra como o endividamento raramente começa com uma única decisão desastrosa. Na maioria das vezes, ele é construído por pequenas escolhas que parecem tranquilas quando avaliadas isoladamente.



Antes de comprar, vale trocar a pergunta “eu consigo pagar a parcela?” por questões mais completas:

Eu compraria isso se não estivesse em promoção?

O produto atende a uma necessidade real?

A compra cabe no orçamento completo, e não apenas no limite do cartão?

Estou comprando o objeto ou a sensação que acredito que ele proporcionará?

Também é importante não reduzir o consumo compulsivo a uma simples falta de disciplina. Em alguns casos, as compras estão ligadas à ansiedade, à frustração e à busca por validação. Quando o comportamento foge do controle e compromete diferentes áreas da vida, o acompanhamento profissional especializado é indispensável.

Onde assistir: o filme "Os Delírios de Consumo de Beck Bloom" está disponível no catálogo da Amazon Prime Video para assinantes.

2. O Lobo de Wall Street

Protagonizado por Leonardo DiCaprio, o filme acompanha a ascensão e a queda de Jordan Belfort, corretor que constrói uma empresa marcada por fraudes, manipulação de investidores e práticas ilegais no mercado de ações.

A ostentação e as festas tornaram o filme extremamente popular. No entanto, para quem deseja aprender sobre dinheiro, o aspecto mais importante está nos mecanismos usados para convencer outras pessoas a entregar suas economias.

O que observar enquanto assiste?

Os corretores e vendedores de investimentos frequentemente utilizam gatilhos psicológicos, como segurança na voz, urgência, ambição e a falsa promessa de exclusividade, para induzir aportes, fazendo com que a aparente riqueza e confiança do vendedor sejam erroneamente confundidas com a qualidade real do produto.

Esse cenário é perigoso porque os interesses do corretor e do cliente estão desalinhados, resultando, muitas vezes, na oferta de ativos altamente lucrativos em comissões para quem vende, mas desfavoráveis em termos de risco, retorno, liquidez e custo para quem aplica.

O carisma não pode substituir o compromisso em se aprofundar ao receber uma informação. Antes de tomar decisões de investimento, é necessário entender:

Onde o dinheiro será aplicado;

Como o retorno será gerado;

Quais riscos estão envolvidos;

Quando o valor poderá ser resgatado;

Quais custos e taxas serão cobrados;

Como a pessoa que oferece o produto será remunerada;

Se a instituição e o investimento estão submetidos à regulação adequada.

Outra nuance importante é não confundir o protagonista com um modelo de sucesso. A história mostra como a ambição e a falta de conhecimento podem ser exploradas por quem domina técnicas de persuasão.

Confira o trailer oficial do filme:

Onde assistir: o filme "O Lobo de Wall Street" está disponível no Prime Video e na Netflix para assinantes das plataformas. Também é possível alugar digitalmente na Apple TV.

3. Até que a Sorte nos Separe

O personagem principal, Tino, interpretado por Leandro Hassum, tem a vida transformada depois de ganhar na loteria. Ao lado da família, ele adota um padrão de vida marcado por ostentação até zerar todo o dinheiro. Após a falência, ele acaba recorrendo ao vizinho, que é um consultor financeiro, para tentar reverter o cenário.

A comédia brasileira parte de uma situação exagerada, mas apresenta um questionamento real: o que acontece quando a renda cresce sem que a capacidade de administrar o dinheiro avance junto?

O que observar enquanto assiste?

Como diria o empresário Flávio Augusto, estabilidade não existe. Receber muito dinheiro não garante segurança financeira permanente sem planejamento, controle do padrão de vida e construção de fontes de renda.

O filme também é uma aula de como as finanças precisam ser tema de discussões familiares, guardadas as devidas proporções. Para não fazer como os familiares de Tino e contribuir para a falência, experimente conversar sobre as finanças em casa:

Defina metas em conjunto: reúna a família para listar os três principais objetivos do ano vigente ou do próximo (viagens, reformas ou compra de objetos mais caros), para que todos compreendam o propósito de economizar.

reúna a família para listar os três principais objetivos do ano vigente ou do próximo (viagens, reformas ou compra de objetos mais caros), para que todos compreendam o propósito de economizar. Foque na transparência: converse sobre a realidade financeira da casa, adaptando a linguagem à idade dos filhos e explicando prioridades e limites.

converse sobre a realidade financeira da casa, adaptando a linguagem à idade dos filhos e explicando prioridades e limites. Construa acordos coletivos: substitua proibições e imposições por combinados negociados em conjunto, para garantir o engajamento de todos.

A aplicação eficiente da educação financeira na vida depende de encontrar o equilíbrio entre aproveitar os recursos disponíveis e saber preservar a capacidade de sustentar as escolhas ao longo do tempo.

Confira o trailer oficial do filme:

Onde assistir: o filme "Até que a Sorte nos Separe" está disponível nos catálogos de serviços de assinatura da Netflix e Prime Video. Também é possível alugá-lo no Google Play.

4. A Arte de Economizar

O documentário acompanha quatro pessoas com perfis de renda, dívidas e hábitos distintos que recebem orientação especializada em finanças pessoais para alcançar metas específicas de vida. Mais do que focar em cortes, a obra demonstra que a organização financeira começa ainda na definição do que o dinheiro precisa proporcionar. Essa postura torna evidente quais despesas priorizar e quais descartar.



A produção ainda mostra que não existe uma única solução para todos. Algumas pessoas precisam reduzir gastos; outras precisam aumentar a renda, reorganizar o padrão de vida ou começar a investir.

O que observar enquanto assiste?

Preste atenção no diagnóstico feito antes de cada recomendação. Os especialistas procuram entender não apenas os números, mas também os objetivos, medos e comportamentos dos participantes. Observe ainda:

Como pequenas despesas se acumulam ao longo do mês;

A diferença entre registrar gastos e planejar o destino da renda;

Impacto das despesas recorrentes;

Como emoções e relacionamentos influenciam decisões financeiras.

O documentário também mostra que algumas mudanças exigem conversas difíceis. Casais e famílias podem ter percepções muito diferentes sobre segurança, consumo, dívida e futuro. O alinhamento vai ser muito importante para mudar a realidade financeira de forma conjunta.

Confira o trailer do documentário:

Onde assistir: o documentário "A arte de economizar" está disponível no catálogo da Netflix por assinatura.

5. Joy: O Nome do Sucesso

O filme acompanha Joy (interpretada por Jennifer Lawrence), uma mulher criativa que tenta transformar uma solução criada para facilitar uma tarefa doméstica em um produto comercial. Para colocar a ideia no mercado, ela precisa lidar com falta de dinheiro, conflitos familiares, fornecedores, contratos e pessoas que nem sempre compartilham dos mesmos interesses.

Inspirada na trajetória da inventora Joy Mangano, a produção mostra que um criar um produto é apenas o começo da jornada empreendedora. Entre a ideia e o "sucesso" existem inúmeras decisões financeiras, riscos e negociações.

O que observar enquanto assiste?

Com o cenário de emprego formal cada vez mais competitivo, o empreendedorismo é um caminho certo para muitos brasileiros. De acordo com dados divulgados pelo Sebrae, apenas em 2025, 5,1 milhões de novos negócios foram abertos no país. Para quem cogita essa possibilidade, o filme é um convite para refletir que não basta acreditar em uma ideia e insistir até que ela dê certo.

Diferente de Joy, antes de assumir compromissos financeiros, o ideal é que você pesquise sobre o segmento, planeje os custos necessários e a operação, e teste a ideia em menor escala. Isso ajuda a avaliar diferentes cenários e a definir antecipadamente quanto se está disposto a perder.

A personagem principal vai te mostrar também a importância de saber apresentar bem a ideia ou produto para ganhar espaço no mercado.

Confira o trailer do filme:

Onde assistir: o filme "Joy: O Nome do Sucesso" está disponível no Disney+ por assinatura, e também pode ser alugado ou comprado no Prime Video e na Apple TV.

O que essas produções têm em comum?

Nenhuma dessas produções oferece uma fórmula pronta para cuidar do dinheiro. Todas elas mostram que as decisões financeiras da vida começam muito antes da conta final. A verdade é que tudo merece uma reflexão:

O comportamento impulsivo de adquirir itens de Becky;

As promessas bonitas vendidas por Jordan Belfort;

O padrão de vida irreal assumido por Tino ao receber uma renda inesperada;

A decisão de rever os hábitos dos participantes do documentário; e

A postura de assumir riscos de Joy ao tirar uma ideia do "papel".

Ao assistir, vale prestar mais atenção nos mecanismos que conduzem as escolhas dos personagens. O que motivou a decisão? Quais sinais foram ignorados? Quem se beneficiava dela? E qual foi o custo percebido somente depois?

Dominar educação financeira não é nunca mais tomar decisões erradas. O principal aprendizado que essas produções trazem é que precisamos reconhecer o que influencia nossas escolhas e a fazer as perguntas certas antes de sair comprometendo o dinheiro.

Na próxima coluna, volto com mais dicas ou respostas para dúvidas do cotidiano que impactam nas finanças.