Antonio Lobo traz Jabuti Acadêmico

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O professor Antonio Lobo, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), venceu o Prêmio Jabuti Acadêmico 2026 com o livro “Biodiesel e Renda Camponesa: o algoritmo da despossessão”, publicado pela Edufba.

A obra foi reconhecida na categoria Engenharias, do eixo Ciência e Cultura, destacando uma pesquisa analisando as relações entre a produção de biodiesel, as políticas públicas e a agricultura camponesa.

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O estudo investiga os impactos dos programas de incentivo aos biocombustíveis sobre a renda, a autonomia produtiva e as condições de vida das famílias agricultoras.

No livro, Lobo questiona se a expansão da cadeia do biodiesel fortalece efetivamente os agricultores ou se pode gerar novas formas de dependência econômica e expropriação de renda.

– A premiação amplia o debate sobre a transição energética brasileira e a necessidade de discutir, além da produção de energia, questões como renda, desigualdade e território – afirma Antonio Lobo, ao voltar de São Paulo, onde recebeu o prêmio dia 11, terça-feira.

Antonio Lobo destacou a importância da universidade pública e da ciência produzida no Brasil, dividindo o reconhecimento com a Ufba, a Edufba, estudantes, pesquisadores, agricultores e todos e todas quantas contribuíram.

Acrescentou o vencedor do Jabuti Acadêmico 2026 a relevância da pesquisa acadêmica na busca por modelos de desenvolvimento capazes de conciliar inovação, sustentabilidade e justiça social.

A pesquisa examina as relações entre agricultores, empresas, Estado e cadeias produtivas, propondo uma reflexão sobre os efeitos sociais e territoriais da produção de energia renovável.

ABRE ASPAS

“A chance de Flávio se eleger é zero, não tem a menor chance. Na hora em que o PT mostrar quem é o Flávio, ele vai desabar. Quando esses partidos do centrão não estão apoiando o Caiado, estão com o Lula”

Gilberto Kassab, candidato à vice-presidência na chapa de Ronaldo Caiado (PSD), sobre Flávio Bolsonaro

Valentina: futuro do xadrez

O brilho de Valentina Magalhães no Festival Nacional da Juventude (Fenaj 2026) ultrapassa a contagem de troféus para se consolidar como um marco pedagógico e político no esporte brasileiro. Ao dominar as modalidades clássica, rápida e blitz com a lucidez de uma Mestra Nacional Feminina de apenas 11 anos, a enxadrista baiana expõe o impacto do talento moldado por rigor técnico e suporte familiar. Contudo, o triunfo de sua trajetória reside na quebra de paradigmas: única representante do xadrez no Bolsa Esporte da Bahia, Valentina lança luz sobre o abandono dos esportes da mente e desafia a sociedade a enxergar o xadrez como motor de futuro.

POUCAS & BOAS

Na Costa do Descobrimento ainda repercute a posse de Adriana Pesca Pataxó na Academia de Letras de Porto Seguro, em solenidade no Centro de Cultura da cidade na quinta-feira. Professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, poeta, escritora e pesquisadora, ela tem uma trajetória dedicada à Educação Escolar Indígena, à autoria indígena, às línguas e aos processos de escrita e resistência. Ao ocupar a Cadeira de número 30, a escritora é a primeira acadêmica indígena a integrar a instituição.

O 1º Festival de Fanfarras de Ubaíra, reúne hoje cinco grupos musicais do Vale do Jiquiriçá e um do Baixo Sul a partir das 17h, na praça Senador Galrão, na região mais antiga da cidade. Aberto ao público, o evento valoriza a cultura e a tradição das fanfarras, dando visibilidade ao trabalho dos artistas e suas agremiações. Realizado pelo município anfitrião, o festival deve proporcionar horas de lazer e integração aos moradores e visitantes que vão assistir além da fanfarra local e os grupos de Brejões, Mutuípe, Jaguaripe, Amargosa e Laje.