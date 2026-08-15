Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > colunistas > TEMPO PRESENTE

TEMPO PRESENTE

Antonio Lobo traz Jabuti Acadêmico

Confira a coluna Tempo Presente

Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Por Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Imagem ilustrativa da imagem Antonio Lobo traz Jabuti Acadêmico
Foto: Câmara Brasileira do Livro / Divulgação

O professor Antonio Lobo, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), venceu o Prêmio Jabuti Acadêmico 2026 com o livro “Biodiesel e Renda Camponesa: o algoritmo da despossessão”, publicado pela Edufba.

A obra foi reconhecida na categoria Engenharias, do eixo Ciência e Cultura, destacando uma pesquisa analisando as relações entre a produção de biodiesel, as políticas públicas e a agricultura camponesa.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O estudo investiga os impactos dos programas de incentivo aos biocombustíveis sobre a renda, a autonomia produtiva e as condições de vida das famílias agricultoras.

No livro, Lobo questiona se a expansão da cadeia do biodiesel fortalece efetivamente os agricultores ou se pode gerar novas formas de dependência econômica e expropriação de renda.

– A premiação amplia o debate sobre a transição energética brasileira e a necessidade de discutir, além da produção de energia, questões como renda, desigualdade e território – afirma Antonio Lobo, ao voltar de São Paulo, onde recebeu o prêmio dia 11, terça-feira.

Antonio Lobo destacou a importância da universidade pública e da ciência produzida no Brasil, dividindo o reconhecimento com a Ufba, a Edufba, estudantes, pesquisadores, agricultores e todos e todas quantas contribuíram.

Acrescentou o vencedor do Jabuti Acadêmico 2026 a relevância da pesquisa acadêmica na busca por modelos de desenvolvimento capazes de conciliar inovação, sustentabilidade e justiça social.

A pesquisa examina as relações entre agricultores, empresas, Estado e cadeias produtivas, propondo uma reflexão sobre os efeitos sociais e territoriais da produção de energia renovável.

Leia Também:

TEMPO PRESENTE

Casa de Oxumarê faz a festa dos 190 anos
Casa de Oxumarê faz a festa dos 190 anos imagem

TEMPO PRESENTE

Pipoca sagrada da cura está no MAB
Pipoca sagrada da cura está no MAB imagem

TEMPO PRESENTE

Bahia campeã bate recorde de crédito
Bahia campeã bate recorde de crédito imagem

ABRE ASPAS

“A chance de Flávio se eleger é zero, não tem a menor chance. Na hora em que o PT mostrar quem é o Flávio, ele vai desabar. Quando esses partidos do centrão não estão apoiando o Caiado, estão com o Lula”

Gilberto Kassab, candidato à vice-presidência na chapa de Ronaldo Caiado (PSD), sobre Flávio Bolsonaro

Valentina: futuro do xadrez

O brilho de Valentina Magalhães no Festival Nacional da Juventude (Fenaj 2026) ultrapassa a contagem de troféus para se consolidar como um marco pedagógico e político no esporte brasileiro. Ao dominar as modalidades clássica, rápida e blitz com a lucidez de uma Mestra Nacional Feminina de apenas 11 anos, a enxadrista baiana expõe o impacto do talento moldado por rigor técnico e suporte familiar. Contudo, o triunfo de sua trajetória reside na quebra de paradigmas: única representante do xadrez no Bolsa Esporte da Bahia, Valentina lança luz sobre o abandono dos esportes da mente e desafia a sociedade a enxergar o xadrez como motor de futuro.

POUCAS & BOAS

  • Na Costa do Descobrimento ainda repercute a posse de Adriana Pesca Pataxó na Academia de Letras de Porto Seguro, em solenidade no Centro de Cultura da cidade na quinta-feira. Professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, poeta, escritora e pesquisadora, ela tem uma trajetória dedicada à Educação Escolar Indígena, à autoria indígena, às línguas e aos processos de escrita e resistência. Ao ocupar a Cadeira de número 30, a escritora é a primeira acadêmica indígena a integrar a instituição.
  • O 1º Festival de Fanfarras de Ubaíra, reúne hoje cinco grupos musicais do Vale do Jiquiriçá e um do Baixo Sul a partir das 17h, na praça Senador Galrão, na região mais antiga da cidade. Aberto ao público, o evento valoriza a cultura e a tradição das fanfarras, dando visibilidade ao trabalho dos artistas e suas agremiações. Realizado pelo município anfitrião, o festival deve proporcionar horas de lazer e integração aos moradores e visitantes que vão assistir além da fanfarra local e os grupos de Brejões, Mutuípe, Jaguaripe, Amargosa e Laje.
  • O musical infantil ‘Maria vai com as Outras’ será apresentado hoje a partir das 16h, na praça da Kalilândia na região central de Feira de Santana. Com texto inédito do dramaturgo baiano Gil Vicente Tavares, o espetáculo tem direção artística de Marcelo Praddo e foi montado com músicas clássicas da MPB a exemplo de Rita Lee, Novos Baianos, Raul Seixas, Carlinhos Brown e Tom Zé, dentre outros. O espetáculo faz parte da 16ª temporada do programa Diversão em Cena, promovido pela Fundação ArcelorMittal em parceria com a Belgo Arames.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Tempo Presente

Relacionadas

Mais lidas