Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > colunistas > TEMPO PRESENTE

TEMPO PRESENTE

Casa de Oxumarê faz a festa dos 190 anos

Confira a coluna Tempo Presente

Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Por Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Imagem ilustrativa da imagem Casa de Oxumarê faz a festa dos 190 anos
Foto: Reprodução/Youtube Ilê Oxumarê

A Casa de Oxumarê, um dos terreiros mais antigos do Brasil e patrimônio cultural reconhecido pelo Iphan, celebra amanhã seus 190 anos de história em programação prevista para começar às 8 horas, na Federação.Estarão presentes autoridades, pesquisadores, lideranças religiosas e representantes de várias regiões, além da Ministra da Cultura, Margareth Menezes, junto ao governador Jerônimo Rodrigues.

A Casa vai receber o título de "Promotora da Igualdade Racial", concedido pelo Ministério da Igualdade Racial, em reconhecimento à sua atuação na preservação da ancestralidade africana.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A festa também homenageia os 60 anos de iniciação de Babá Pecê, liderança fundamental na preservação dos saberes tradicionais e no diálogo com instituições acadêmicas e culturais.

Apesar do acelerado declínio da cada dia mais rara comunicação por carta, outro destaque da programação dos 190 anos é o lançamento do primeiro selo da série filatélica "Patrimônios Negros do Brasil", dos Correios, dedicado ao Ilê Axé Oxumarê.

Leia Também:

TEMPO PRESENTE

Pipoca sagrada da cura está no MAB
Pipoca sagrada da cura está no MAB imagem

TEMPO PRESENTE

Bahia campeã bate recorde de crédito
Bahia campeã bate recorde de crédito imagem

TEMPO PRESENTE

Arte, cultura e luta na Estação Pirajá
Arte, cultura e luta na Estação Pirajá imagem

A emissão do selo ficará disponível por cinco anos e reforça o papel das casas tradicionais de matriz africana como guardiãs da memória. À noite, o Ilê Óòrumàrè Arákà Àse Ògòdó abre suas portas para o Ajodún, celebração dos 190 anos.

A festa também homenageia os 60 anos de iniciação de Babá Pecê, liderança fundamental na preservação dos saberes tradicionais e no diálogo com instituições acadêmicas e culturais.Para o saudoso antropólogo Pierre Verger, em sua obra-prima, "Orixás", Oxumarê cuida do movimento contínuo, da transformação e dos ciclos da vida. Ele é representado como serpente e arco-íris, simbolizando a união entre os mundos humano e divino.

ABRE ASPAS

"A presidência do Supremo Tribunal Federal manifesta solidariedade ao ministro Flávio Dino e reconhece que ameaças à segurança física dos ministros e familiares devem ser apuradas".

EDSON FACHIN, presidente do STF, sobre suspeitas de perseguição contra Flávio Dino no Maranhão

Luta Livre em Lauro

O wrestling olímpico ganha destaque na Região Metropolitana de Salvador neste domingo, às 12h30, no Parque Shopping Bahia, com a 2ª etapa do Campeonato Baiano de Luta Livre. Realizado pela Federação de Luta Olímpica do Estado da Bahia (Floeb) no Galpão de Eventos, o torneio reúne 100 atletas de seis equipes. O evento projeta nomes revelados no projeto social 'Luta Lençóis', como Fabrício Kauan e Silas Diamantino, evidenciando a ascensão da modalidade. Para o presidente da Floeb, Lequinho Carvalho, a escolha do local aproxima o público de um esporte milenar e olímpico que combina técnica, força e estratégia.

POUCAS & BOAS

  • Em Cachoeira será inaugurado hoje o novo espaço cultural Memorial Costa Pinto e a Tenda Cultural Estudos e Projetos Recôncavo, na rua Ana Nery, no Centro da cidade. O local é uma homenagem à artista plástica Noelice Nascimento Costa Pinto e ao pesquisador, escritor e juiz de Direito aposentado do TJ da Bahia, Dr. José Mário Peixoto Costa Pinto. Hoje a programação começa às 20h e amanhã será aberta às 16h com roda de conversa sobre o legado do casal na vida cultural e artística da cidade, dentre outras manifestações.
  • Ainda em Cachoeira, a Feira Afro Bahia começou ontem com programação paralela dentro da festa anual em honra a Nossa Senhora da Boa Morte. Até amanhã, o evento estará na praça 25 de junho entre 11h e 20h, com a participação de afroempreendedores do estado. A realização é da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, em parceria com a Organização da Sociedade Civil Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia, selecionada na modalidade 2 do Edital de Chamamento Público nº 02/2025.
  • A 2ª edição da campanha Varal Solidário será lançada em Camaçari hoje, às 17h, dentro da programação do Agosto Lilás, através de parceria entre a Secretaria da Mulher (Semu) e o Boulevard Shopping. A iniciativa é voltada à arrecadação de roupas e infantis que serão destinadas às mulheres vítimas de violência, assistidas pelo Núcleo de Atendimento à Mulher e pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher. O estande para entrega de doações até 31 de agosto, estará instalado no piso L1, do shopping.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Tempo Presente A TARDE

Relacionadas

Mais lidas