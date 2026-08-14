Casa de Oxumarê faz a festa dos 190 anos

A Casa de Oxumarê, um dos terreiros mais antigos do Brasil e patrimônio cultural reconhecido pelo Iphan, celebra amanhã seus 190 anos de história em programação prevista para começar às 8 horas, na Federação.Estarão presentes autoridades, pesquisadores, lideranças religiosas e representantes de várias regiões, além da Ministra da Cultura, Margareth Menezes, junto ao governador Jerônimo Rodrigues.

A Casa vai receber o título de "Promotora da Igualdade Racial", concedido pelo Ministério da Igualdade Racial, em reconhecimento à sua atuação na preservação da ancestralidade africana.

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A festa também homenageia os 60 anos de iniciação de Babá Pecê, liderança fundamental na preservação dos saberes tradicionais e no diálogo com instituições acadêmicas e culturais.

Apesar do acelerado declínio da cada dia mais rara comunicação por carta, outro destaque da programação dos 190 anos é o lançamento do primeiro selo da série filatélica "Patrimônios Negros do Brasil", dos Correios, dedicado ao Ilê Axé Oxumarê.

A emissão do selo ficará disponível por cinco anos e reforça o papel das casas tradicionais de matriz africana como guardiãs da memória. À noite, o Ilê Óòrumàrè Arákà Àse Ògòdó abre suas portas para o Ajodún, celebração dos 190 anos.

A festa também homenageia os 60 anos de iniciação de Babá Pecê, liderança fundamental na preservação dos saberes tradicionais e no diálogo com instituições acadêmicas e culturais.Para o saudoso antropólogo Pierre Verger, em sua obra-prima, "Orixás", Oxumarê cuida do movimento contínuo, da transformação e dos ciclos da vida. Ele é representado como serpente e arco-íris, simbolizando a união entre os mundos humano e divino.

ABRE ASPAS

"A presidência do Supremo Tribunal Federal manifesta solidariedade ao ministro Flávio Dino e reconhece que ameaças à segurança física dos ministros e familiares devem ser apuradas".

EDSON FACHIN, presidente do STF, sobre suspeitas de perseguição contra Flávio Dino no Maranhão

Luta Livre em Lauro

O wrestling olímpico ganha destaque na Região Metropolitana de Salvador neste domingo, às 12h30, no Parque Shopping Bahia, com a 2ª etapa do Campeonato Baiano de Luta Livre. Realizado pela Federação de Luta Olímpica do Estado da Bahia (Floeb) no Galpão de Eventos, o torneio reúne 100 atletas de seis equipes. O evento projeta nomes revelados no projeto social 'Luta Lençóis', como Fabrício Kauan e Silas Diamantino, evidenciando a ascensão da modalidade. Para o presidente da Floeb, Lequinho Carvalho, a escolha do local aproxima o público de um esporte milenar e olímpico que combina técnica, força e estratégia.

POUCAS & BOAS

Em Cachoeira será inaugurado hoje o novo espaço cultural Memorial Costa Pinto e a Tenda Cultural Estudos e Projetos Recôncavo, na rua Ana Nery, no Centro da cidade. O local é uma homenagem à artista plástica Noelice Nascimento Costa Pinto e ao pesquisador, escritor e juiz de Direito aposentado do TJ da Bahia, Dr. José Mário Peixoto Costa Pinto. Hoje a programação começa às 20h e amanhã será aberta às 16h com roda de conversa sobre o legado do casal na vida cultural e artística da cidade, dentre outras manifestações.

Ainda em Cachoeira, a Feira Afro Bahia começou ontem com programação paralela dentro da festa anual em honra a Nossa Senhora da Boa Morte. Até amanhã, o evento estará na praça 25 de junho entre 11h e 20h, com a participação de afroempreendedores do estado. A realização é da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, em parceria com a Organização da Sociedade Civil Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia, selecionada na modalidade 2 do Edital de Chamamento Público nº 02/2025.