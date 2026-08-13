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Pipoca sagrada da cura está no MAB

Item vira tema de exposição fotográfica emocionante

Da Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Por Da Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Museu de Arte da Bahia recebe exposição inédita sobre rituais de cura das religiões de matriz africana
Museu de Arte da Bahia recebe exposição inédita sobre rituais de cura das religiões de matriz africana - Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE

Está até 12 de setembro no Museu de Arte da Bahia, a mostra "Flores Que Curam", da Associação Mesa de Ogans, reunindo os ilê axé Obá Afonjá Alafin Oyó, Unzó Mutalecí Raízes da Goméia, Oiá Dejí, Casa de Sultão e Ogunja Tiluaê Orubaia.

A arte floresce nos delicados registros de Robson Maciel, Lucas Obá Izo e Cristian Dessa, celebrando a memória coletiva e a admiração a aspectos da estética e do sagrado das religiões de matriz africana.

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O trabalho tem a coordenação de Joseval do Espírito Santo Silva Júnior, tendo o museólogo Antônio Marcos Passos na curadoria.

Segundo Antônio Marcos, ao deslocar o "deburu" (pipoca) do território sagrado dos terreiros para o espaço do museu, a exposição celebra a beleza visual dessas "flores" brancas e constrói um manifesto em defesa do patrimônio cultural.

- O deburu é a flor que Omolu/Obaluaê/Nsumbo/Ajunsu, nos oferece para aliviar nossas dores e purificar nossos caminhos”, explica Antônio Marcos.

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Para o organizador da mostra, “levar essa estética e essa filosofia para o ambiente do museu é afirmar que os nossos saberes litúrgicos são alta tecnologia de acolhimento, saúde mental e preservação da vida”.

Omolu (keto/yoruba) é cultuado como Nsumbo (angola, ijexá) e Ajunsu (jeje) a depender do perfil de nação de matriz africana. Trata-se de um guerreiro que passa a escolher agir de forma a curar enfermos depois de ser saudado com "atoto" (respeito).

Patrocinado pela Política Nacional Aldir Blanc e do Governo do Estado, o projeto reúne registros da carreata "Ritual Omolu: Saúde e Esperança de um Povo", durante a pandemia, levando para as ruas o “Sabejé” (ritual de cura de Omolu).

“Temos inimigos internos, traidores que se colocam como gestores de uma colônia. Baixam a cabeça (...) EUA querem nos fazer de quintal deles, com subserviência e colaboração da família Bolsonaro”

Lindberh Farias, deputado federal, sobre as ameaças e agressões dos EUA à soberania da América do Sul

Eletromecânica em SAJ

O Senai Bahia deu início às aulas da primeira turma do curso técnico em Eletromecânica em Santo Antônio de Jesus, no Baixo Sul do estado. A formação conta com 24 alunos matriculados e é realizada na modalidade presencial, no período noturno. A iniciativa busca aproximar a formação técnica das competências exigidas pelo mercado de trabalho a fim de contribuir para o desenvolvimento econômico da região. A escolha do curso foi baseada nas demandas do setor industrial local, preparando os estudantes para atuar na instalação, manutenção e operação de sistemas eletromecânicos, impulsionando a produtividade e a inovação.

POUCAS & BOAS

A 2ª edição da Semana do Estudante no Plenário termina hoje na Câmara Municipal de Barreiras, com programação a partir das 8h30. Iniciativa da vereadora Carmélia da Mata, o evento abre as portas da Casa Legislativa e permite que os estudantes conheçam suas instalações. A Academia Barreirense de Letras participa através dos membros com performances literárias, contando ainda com o lançamento do livro ‘Lendas do Oeste Baiano: Histórias que o Povo Conta’, das autoras Rosimaria Barbosa de Oliveira Moura e Sônia Maria Escobar de Matos Ferreira.

A União dos Municípios da Bahia (UPB) comemora hoje os 62 anos de criação da entidade, a partir das 16h. Na oportunidade será entregue a reforma, ampliação e modernização do espaço com investimento superior a R$ 9 milhões, para adequar a Casa dos Municípios às necessidades atuais, com destaque para o auditório Lomanto Junior, que passou de 300 para 500 lugares. O evento festivo vai homenagear personalidades e instituições do universo municipalista com a Comenda Governador João Durval Carneiro e o Selo UPB.

A Paróquia Santa Dulce dos Pobres, em Alagoinhas, realiza hoje a culminância dos festejos em honra à padroeira. A novena preparatória foi aberta dia 4 de agosto, com o tema ‘Família, edifício Divino, Santuário da vida’. A celebração de hoje começa às 6h com a tradicional Missa das Rosas e segue às 10 h com a Ação Social Projeto Anjo Bom. A Missa Festiva, às 19h, será presidida por Dom Francisco Vidal, com animação do Coral São Miguel, seguida de procissão.

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