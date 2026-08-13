Pipoca sagrada da cura está no MAB

Está até 12 de setembro no Museu de Arte da Bahia, a mostra "Flores Que Curam", da Associação Mesa de Ogans, reunindo os ilê axé Obá Afonjá Alafin Oyó, Unzó Mutalecí Raízes da Goméia, Oiá Dejí, Casa de Sultão e Ogunja Tiluaê Orubaia.

A arte floresce nos delicados registros de Robson Maciel, Lucas Obá Izo e Cristian Dessa, celebrando a memória coletiva e a admiração a aspectos da estética e do sagrado das religiões de matriz africana.

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O trabalho tem a coordenação de Joseval do Espírito Santo Silva Júnior, tendo o museólogo Antônio Marcos Passos na curadoria.

Segundo Antônio Marcos, ao deslocar o "deburu" (pipoca) do território sagrado dos terreiros para o espaço do museu, a exposição celebra a beleza visual dessas "flores" brancas e constrói um manifesto em defesa do patrimônio cultural.

- O deburu é a flor que Omolu/Obaluaê/Nsumbo/Ajunsu, nos oferece para aliviar nossas dores e purificar nossos caminhos”, explica Antônio Marcos.

Para o organizador da mostra, “levar essa estética e essa filosofia para o ambiente do museu é afirmar que os nossos saberes litúrgicos são alta tecnologia de acolhimento, saúde mental e preservação da vida”.

Omolu (keto/yoruba) é cultuado como Nsumbo (angola, ijexá) e Ajunsu (jeje) a depender do perfil de nação de matriz africana. Trata-se de um guerreiro que passa a escolher agir de forma a curar enfermos depois de ser saudado com "atoto" (respeito).

Patrocinado pela Política Nacional Aldir Blanc e do Governo do Estado, o projeto reúne registros da carreata "Ritual Omolu: Saúde e Esperança de um Povo", durante a pandemia, levando para as ruas o “Sabejé” (ritual de cura de Omolu).

“Temos inimigos internos, traidores que se colocam como gestores de uma colônia. Baixam a cabeça (...) EUA querem nos fazer de quintal deles, com subserviência e colaboração da família Bolsonaro”

Lindberh Farias, deputado federal, sobre as ameaças e agressões dos EUA à soberania da América do Sul

Eletromecânica em SAJ

O Senai Bahia deu início às aulas da primeira turma do curso técnico em Eletromecânica em Santo Antônio de Jesus, no Baixo Sul do estado. A formação conta com 24 alunos matriculados e é realizada na modalidade presencial, no período noturno. A iniciativa busca aproximar a formação técnica das competências exigidas pelo mercado de trabalho a fim de contribuir para o desenvolvimento econômico da região. A escolha do curso foi baseada nas demandas do setor industrial local, preparando os estudantes para atuar na instalação, manutenção e operação de sistemas eletromecânicos, impulsionando a produtividade e a inovação.

POUCAS & BOAS

A 2ª edição da Semana do Estudante no Plenário termina hoje na Câmara Municipal de Barreiras, com programação a partir das 8h30. Iniciativa da vereadora Carmélia da Mata, o evento abre as portas da Casa Legislativa e permite que os estudantes conheçam suas instalações. A Academia Barreirense de Letras participa através dos membros com performances literárias, contando ainda com o lançamento do livro ‘Lendas do Oeste Baiano: Histórias que o Povo Conta’, das autoras Rosimaria Barbosa de Oliveira Moura e Sônia Maria Escobar de Matos Ferreira.

A União dos Municípios da Bahia (UPB) comemora hoje os 62 anos de criação da entidade, a partir das 16h. Na oportunidade será entregue a reforma, ampliação e modernização do espaço com investimento superior a R$ 9 milhões, para adequar a Casa dos Municípios às necessidades atuais, com destaque para o auditório Lomanto Junior, que passou de 300 para 500 lugares. O evento festivo vai homenagear personalidades e instituições do universo municipalista com a Comenda Governador João Durval Carneiro e o Selo UPB.

A Paróquia Santa Dulce dos Pobres, em Alagoinhas, realiza hoje a culminância dos festejos em honra à padroeira. A novena preparatória foi aberta dia 4 de agosto, com o tema ‘Família, edifício Divino, Santuário da vida’. A celebração de hoje começa às 6h com a tradicional Missa das Rosas e segue às 10 h com a Ação Social Projeto Anjo Bom. A Missa Festiva, às 19h, será presidida por Dom Francisco Vidal, com animação do Coral São Miguel, seguida de procissão.