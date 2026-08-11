Arte, cultura e luta na Estação Pirajá

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O Instituto Eumelanina de Arte, Cultura e Educação integra a programação do “Agosto Lilás” no Metrô de Salvador com a exposição “Mulheres em Foco”, em cartaz até 28 de agosto na Estação Pirajá.

A exposição reúne fotografias produzidas pelo Instituto durante o projeto “Mulheres em Foco" (025–2026), registrando trajetórias, memórias e expressões de mulheres negras com sensibilidade e protagonismo.

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O objetivo é o de ocupar um espaço de grande circulação como o metrô a fim de ampliar o alcance das mensagens e reforçar o compromisso do Instituto Eumelanina com a transformação social por meio da arte.

A iniciativa acontece em parceria com a CCR Metrô Bahia e a CTB, integrando a mobilização nacional do “Agosto Lilás”, com a participação, na Bahia, da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM).

A ação leva ao público do sistema metroviário histórias, identidades e o protagonismo de mulheres negras, utilizando a arte como ferramenta de conscientização sobre o enfrentamento à violência contra a mulher.

Atuação ampliada –O Instituto Eumelanina tem ampliado sua atuação em projetos articulando arte, educação e fortalecimento comunitário, como oficinas de fotografia, formação em audiovisual, além de iniciativas de denúncia de racismo estrutural.

Também vem organizando rodas de conversa sobre identidade e autoestima, além de intervenções artísticas para ocupação das praças e das ruas, utilizando-se das linguagens artísticas como recurso didático para produzir e espalhar conhecimento.

ABRE ASPAS

“A extrema direita, de novo com esse discurso negacionista antivacina (...) questionando a legitimidade das urnas (...) é método, é da essência, é do DNA da família Bolsonaro ser contra a ciência”.

Simone Tebet,pré-candidata ao Senado em SP, sobre os últimos ataques da direita às vacinas e às eleições

Três Obás na Caixa Cultural

A exposição “Três Obás de Xangô”, em cartaz na Caixa Cultural Salvador até 6 de dezembro, presta justa e vibrante homenagem a Jorge Amado no transcurso dos seus 114 anos de nascimento. O projeto celebra a potente amizade entre o romancista, Carybé e Dorival Caymmi — tríade do Olimpo cultural que delineou a própria baianidade ao libertar a arte dos gabinetes e elevá-la ao povo, ao Candomblé, aos cabarés e à estiva. Com visitação gratuita de terça a domingo, a mostra articula acervo histórico, matrizes africanas e vozes contemporâneas para renovar a força viva da cultura afro-brasileira no imaginário do Estado.

POUCAS & BOAS

Em Camaçari a garotada tem hoje a 6ª edição do CineSolarzinho, uma versão infantil do tradicional CineSolar, na Pracinha da Cultura, avenida Luiz Gonzaga, no Phoc III. Com sessões ao ar livre às 18h e 19h, o evento também terá distribuição de pipoca e conta com 10 filmes de curta-metragem voltados para assuntos como sustentabilidade, ciências, tecnologia e o universo da infância. Primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil o projeto é viabilizado pela Lei Rouanet, com patrocínio da ENGIE Brasil e apoio da Secretaria de Cultura local. A realização é da Brazucah Produções e Ministério da Cultura.

‘Prevenção, Monitoramento e Combate a Incêndios Florestais’ é o tema do workshop ‘Oeste sem fogo’ que acontece hoje em Barreiras. Organizado pelo Consórcio Multifinalitário do Oeste da Bahia, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente da Bahia e a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, o evento é voltado para gestores, sociedade civil, comunidades tradicionais, associações de produtores e pesquisadores. Com início às 8h30, será na nova sede administrativa do Consid, no Recanto dos Pássaros.