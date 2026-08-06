Silêncio operacional em Feira de Santana

Existem cisões na política que prescindem de notas formais ou anúncios à imprensa. Elas se desenham na prática: em cadeiras vazias em compromissos oficiais, itinerários que não se encontram e fotografias governamentais em que falta uma das peças centrais. É esse o cenário que ganha força nos bastidores de Feira de Santana, onde o acordo político entre o prefeito José Ronaldo e seu vice — que também comanda a pasta da Educação —, Pablo Roberto, demonstra desgaste antes mesmo do encerramento do primeiro ano de gestão.

Durante o período eleitoral, a união não foi vendida ao eleitorado como uma acomodação de forças. A narrativa oficial apostava na convergência estratégica, já que José Ronaldo traz a bagagem e o peso político acumulados ao longo de décadas de vida pública. Já Pablo Roberto, apresenta jovialidade e dinamismo, elemento fundamental para transmitir a ideia de renovação e garantir equilíbrio à chapa.

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O que se apresentava como uma simbiose política de sucesso, contudo, agora colide com a rotina do Paço Municipal. No meio político feirense, o distanciamento já é tratado como fato consumado. A postura de Pablo Roberto passou por uma mudança drástica. O vice-prefeito e secretário tornou-se figura rara em momentos de grande apelo institucional, como entregas de obras, lançamentos de serviços e cerimônias oficiais.

O divisor de águas ocorreu nos festejos juninos. Historicamente assíduo nas comemorações promovidas pela prefeitura, Pablo Roberto não marcou presença em nenhuma agenda oficial de São João ou São Pedro. Sem confirmações ou desmentidos oficiais, o espaço fica aberto para conjecturas de aliados e opositores sobre os desdobramentos eleitorais dessa frieza institucional.

ABRE ASPAS

“O Brasil não só está preparado como vai enfrentar qualquer pessoa de fora que queira interferir no nosso processo eleitoral. (...) O mundo está precisando de sobriedade e serenidade”

Lula, presidente, sobre a cassação do visto da embaixadora nos EUA, Maria Luiza Ribeiro Viotti

Letras e jornalismo no Pelô

Com promoção da P5 Edição, Salvador sedia hoje e amanhã duas atividades gratuitas voltadas à literatura e ao jornalismo no Centro Histórico.

Hoje, às 15h, a Casa das Editoras Baianas, no Solar Ferrão, recebe a mesa “Jornalismo entre cartas e crônicas”, com a jornalista Adriana Oliveira e a escritora e jornalista Joana Rizério, sob mediação de André Portugal, em debate sobre as interseções entre escrita jornalística e literária.

Amanhã, das 9h às 10h30, Joana Rizério, autora de “Crônicas para beber”, ministra oficina de escrita literária na Casa Caixa, prédio do antigo Liceu de Artes e Ofícios.

POUCAS & BOAS

Em Bom Jesus da Lapa acontece hoje a programação festiva do principal dia da Romaria ao santuário que tem o mesmo nome da cidade. Este ano a romaria até as grutas que foram transformadas em santuário completa 335 anos de história, com atração de milhares de peregrinos durante todo o ano. As festividades foram abertas dia 28 de julho com a novena preparatória, encerrada ontem. Uma alvorada festiva abre o dia de hoje, que terá missas e da tradicional procissão do período da tarde entre a catedral e o santuário.

Ainda na mesma cidade, a celebração de acordo para garantir segurança e preservação do Santuário de Bom Jesus da Lapa reúne hoje representantes do Ministério Público, da Prefeitura e da Diocese local, com a participação prevista do procurador-geral de Justiça Pedro Maia. O documento prevê medidas relacionadas às casas em situação de risco e implantação de um programa contínuo de avaliação e controle geológico.