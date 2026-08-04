Projeto poético voa cinco anos na ALB

O Projeto Cultural Poesia na Academia, desenvolvido pela Academia de Letras da Bahia (ALB), chegou ao quinto ano, cumprindo a missão de homenagear obras e autores relevantes da literatura brasileira ou portuguesa.

Na edição de aniversário, o projeto desenvolvido pela professora, poeta e imortal Heloísa Prazeres, trouxe de volta o trabalho, para além de literário, também filosófico, da saudosa Valdelice Pinheiro, quem melhor soube definir a viagem de si mesma: “do ovo se faz o voo”.

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Na ocasião, o presidente da ALB, Aleilton Fonseca, destacou a participação da Rede Integrada de Academias de Letras (Rica), com Tica Simões, de Ilhéus; Maribel Barreto, de Jequié; Silmara Oliveira e Raquel Rocha, de Itabuna.

Professora emérita da Uesc, Tica Simões apresentou o legado de Valdelice Pinheiro, ao narrar a realização de um projeto tão poético quanto os versos da homenageada: a pesquisa de seus inéditos, espalhados por aí com gente querida.

– Ela era assim, escrevia e desenhava em guardanapos e papeis diversos oferecidos de presente. E as pessoas guardaram, resultando no êxito do trabalho de pesquisa – afirmou professora Tica, durante o encontro virtual, disponível no YouTube.

“Descobrindo o mel no favo, conhecendo as abelhas”, Valdelice revelava-se íntima conhecedora da natureza: “...que posso eu na vontade poderosa dessa árvore? Sou menor do que ela e meu destino é vago. Suas raízes se afundam e buscam o suco da vida...”.

O resgate da poesia filosófica, utilizando-se as novas tecnologias para voltar a polinizar, como fazia a autora em seus presentes de papel, pôde também reativar sua proposta existencialista: “me fiz e me faço, entretanto, a cada passo”.

ABRE ASPAS

“[Força do STF] não reside na ausência de crítica, mas na capacidade de conviver com ela (...) Essa tensão, exercida dentro dos limites republicanos, não fragiliza a instituição. Fortalece a democracia”.

Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, na abertura dos julgamentos do 2º semestre

Empreender Feminino

O Programa Empreender Feminino abriu inscrições para a terceira edição, visando capacitar 30 mulheres artesãs em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Promovido pelo Village Itaparica, o projeto busca fortalecer a autonomia econômica, o desenvolvimento e a valorização dos saberes tradicionais por meio do empreendedorismo sustentável. A formação gratuita terá duração de quatro meses, reunindo oficinas práticas, rodas de conversa e visitas técnicas sobre economia criativa, circular e moda sustentável. Voltada para mulheres maiores de 18 anos, a iniciativa recebe candidaturas online até o dia 21.

POUCAS & BOAS

Escrita Criativa, Dança Afro, Criação e Produção Literária estão entre as opções de cursos inéditos e gratuitos que serão disponibilizados em Camaçari pela Secretaria de Cultura. As inscrições começam, hoje, no prédio espelhado da Cidade do Saber, com apresentação do documento de identidade, comprovante residência, atestado de escolaridade e, para os menores de idade, documento do responsável. Entre os cursos tem ainda Dança Acrobática, Cinema e Audiovisual, com aulas a partir do dia 17 de agosto.

Em Alagoinhas, a comunidade católica se prepara para a Festa de Santa Dulce 2026, com uma trezena organizada pela paróquia Santa Dulce dos Pobres, localizada na Alagoinhas Velha. O ponto alto dos festejos será dia 13 de agosto, data oficial da canonização da baiana, primeira santa brasileira. Com o tema Família, Edifício Divino, Santuário da Vida, a programação reúne celebrações religiosas, ações sociais, manifestações culturais e momentos de confraternização. O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (Secet).