Cemitério revela enterro de pretos

A descoberta de um ossuário, à guisa de “cemitério” vai ajudar a formulação de hipóteses, plausíveis e falseáveis, favorecendo a produção de conhecimento sobre os funerais em covas rasas dos escravizados brasileiros.

O trabalho de autoria da pesquisadora Silvana Oliveira confirmou a existência do campo santo de escravizados do século 18, em um estacionamento na área do local de shows e eventos sociais conhecido por “Pupileira”, perto do Campo da Pólvora.

A depender do acerto entre os gestores do Patrimônio Público e de secretarias estaduais e instituições de perfil antirracista, a ideia é a de criar um espaço de memória e de resgate tombado pelo Iphan e Ipac.

Uma das entusiastas da descoberta é a vereadora Marta Rodrigues, presidente da Comissão de Reparação da Câmara Municipal de Salvador.

"Quero parabenizar a pesquisadora Silvana Olivieri por esse belíssimo trabalho e descoberta. È preciso apoiar as iniciativas que promovam a reparação e preservação da memória de processos culturais e sociais de exclusão e violência", destacou Marta Rodrigues.

Para a experiente Marta Rodrigues, a comissão vai prestar total apoio, cumprindo a finalidade de promover a transição e igualdade étnico-racial.

Segundo a parlamentar, do que depender da Comissão de Reparação, haverá total apoio, cumprindo com a finalidade de promover a justiça de transição e igualdade.

A pesquisa da professora doutora Silvana Olivieri afirma o vínculo da descoberta com as revoltas como a dos Malês e dos Búzios, totalmente apagada dos livros didáticos.

Trata-se de um potente e rico acervo, com detalhes do sepultamento de negros, indígenas, revoltosos e pessoas escravizadas.

Insuspeição de Wagner

Qualquer último vestígio de dúvida sobre o ex-governador Jaques Wagner foi extinto pela 2ª Vara Federal Criminal da Bahia ao homologar arquivamento do inquérito policial com objetivo de investigar o senador por suspeita de “lavagem de dinheiro”. De acordo com conteúdo distribuído por Gésner Braga, assessor do Judiciário, a decisão, assinada pelo juiz federal Fábio Moreira Ramiro, acompanha manifestação do Ministério Público Federal pelo encerramento das investigações. Após quase sete anos de investigação, não foram encontrados elementos suficientes de materialidade e autoria do crime.

POUCAS & BOAS

A 2ª edição do BSC Geek termina hoje no Boulevard Shopping, em Camaçari, com Freeplay vídeo game, Freeplay just dance e Quiz geek. O evento foi aberto ontem com uma programação variada como desfile e concurso de cosplay, premiando as melhores performances e caracterizações. Aberto ao público, o encontro reúne pessoas de diferentes idades que gostam de cultura geek, animes, super-heróis e cosplay. O BSC Geek acontece na praça de alimentação do shopping, das 11h às 18h, no piso L2, em um ambiente seguro e confortável.

Em Palmeiras acontece hoje uma festa musical e artística para celebrar os 60 anos da Filarmônica Santa Cecília, com um encontro que reunirá seis filarmônicas da região da Chapada Diamantina. A abertura será às 16h, com cada grupo musical partindo de um ponto da cidade e todos convergindo para a praça Doutor José Gonçalves, onde será a culminância das comemorações. Os músicos visitantes são de Lençóis, Canarana, Mucugê, Lapão, Morro do Chapéu e Mulungu do Morro.

A Secretaria de Cultura de Barreiras terminou ontem, em Corrente (PI), a sequência de eventos para divulgar o carnaval da cidade baiana, que este ano tem como tema ‘Vem com tudo!’. A campanha de promoção do Barreiras Folia 2025 passou também por Palmas (TO), Brasília (DF) e Goiânia (GO), considerando que a festa já tem a tradição de atrair grande público destes estados. Com três circuitos distintos e mais de 60 atrações, a programação carnavalesca vai de 28 fevereiro a 04 de março.