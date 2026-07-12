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Festival de Feira terá presença de Xico Sá

Confira a coluna Tempo Presente deste domingo, 12

Por Da redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Por Por Da redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Xico Sá, atração do Festival de Feira
Xico Sá, atração do Festival de Feira - Foto: Reprodução

O escritor e jornalista do Instituto Conhecimento Liberta, Xico Sá, famoso pela independência com a qual constrói e distribui seus conteúdos, está entre os nomes confirmados da 19ª edição do Festival Literário e Cultural de Feira de Santana.

O anúncio da participação de Xico Sá reforça o caráter plural da programação do festival, com a proposta de aproximar diferentes públicos da literatura e das artes, entre os dias 25 e 30 de agosto.

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A presença do escritor, conhecido pela linguagem irreverente e pela defesa da cultura popular, deve atrair leitores, estudantes e admiradores de sua trajetória, na expectativa de contribuir para ampliar o diálogo sobre identidade, memória e criação.

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Além das atrações confirmadas, a organização destaca novas atividades a serem anunciadas nas próximas semanas, fortalecendo a proposta de diversidade temática, condição necessária para se dizer “Festival Literário e Cultural de Feira de Santana”.

— O FLIFS sempre foi um território de encontro, e o tema ‘Feira é o Mundo’ traduz a diversidade, o movimento e a força criativa da nossa cidade – afirma a coordenadora Cristiana Oliveira.

Segundo ela, “a escolha de Maria Quitéria e Lucas da Feira como ícones da identidade visual, ao lado das outras homenagens, reafirma o compromisso do festival com a memória e com as lutas contemporâneas”.

O Festival acontece no Centro de Convenções, acrescenta a coordenadora, com uma programação que “visa formar leitores e celebrar a literatura como ferramenta de transformação social”.

Em cartaz no Sesc local, a exposição “O Chamado da Rua: Poéticas do Bando” integrou a programação de lançamento, em homenagem ao Bando Anunciador, na última quarta-feira.

Pensamento

“Temos fome de uma autêntica caridade, fome de uma Igreja que verdadeiramente saiba abrir as portas, acolher e receber todos; onde haja amor para todos e onde ninguém seja inimigo”

Julho contra hepatites virais

A campanha Julho Amarelo alerta para o diagnóstico precoce das hepatites virais, doenças que podem evoluir silenciosamente para cirrose e câncer de fígado. Entre 2000 e 2024, o Brasil registrou 826.292 casos confirmados, a maioria do tipo B e C, acumulando quase 50 mil óbitos por causas básicas.

A baixa adesão ao tratamento também preocupa, visto que quase metade dos pacientes indicados em 2024 não iniciou a terapia.

Conforme destaca a hepatologista Nayana Vaz, do Hospital Mater Dei Salvador, a testagem deve ser vista como um cuidado preventivo essencial, já que é comum conviver anos com o vírus sem manifestar sintomas.

POUCAS & BOAS

Caravana do Festival Estudantil de Artes Cênicas da Bahia (Festac): Começa amanhã uma série de três oficinas gratuitas no Centro Cultural Rivelino Silva de Carvalho, em Barreiras. Somando 60 vagas, a iniciativa oferece oficina de Produção Cultural; de Mediação Cultural e de Elementos Técnicos da Cena, com foco principalmente nos alunos da Escola Municipal de Teatro, mas também com participação da comunidade artística local.

Festival Sabores de Itacaré: Dentro da programação, a Cozinha Show é um dos eventos mais disputados e termina hoje com a participação de mais de 15 chefs da região. O evento, na Orla da Coroinha, conta com Feira Gastronômica, Música, Artesanato e Produtores locais, com acesso gratuito. A 12ª edição do badalado festival foi aberta neste final de semana e segue com grade variada de eventos até o dia 26 deste mês. Fazem parte do circuito gastronômico diversos bares e restaurantes da cidade litorânea, com participação dos moradores e turistas.

Projeto Energia com Cidadania: Em Itabuna começa amanhã a segunda etapa do Projeto Energia com Cidadania da Neoenergia Coelba na cidade, com ações voltadas às comunidades do São Caetano, Nova Ferradas e entorno, com atendimentos no CRAS IV e CRAS I, respectivamente, até quinta-feira. Destinado aos clientes residenciais para facilitar o acesso aos serviços da distribuidora, o projeto também incentiva o consumo consciente de energia elétrica. No município a iniciativa tem parceria da prefeitura através da estrutura física e apoios.

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