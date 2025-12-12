Natal do Comércio vai ajudar 200 instituições

Publicado sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 0:05 h • Atualizada em 12/12/2025 às 21:39 | Autor:

Papai Noel - Foto: Divulgação | Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Mais de 200 instituições assistenciais baianas estão aguardando os donativos e recursos arrecadados na campanha Natal Solidário, desenvolvida pelo Sistema Comércio BA, tendo como lema “É o seu brilho que une”.

Representante dos sindicatos empresariais do comércio, a entidade conta com a parceria da ONG Liga do Bem a fim de alcançar o objetivo de ajudar idosos, crianças e pessoas em situação de risco social.

Além de a proposta oferecer uma noite de Natal em condições dignas para a população carente, o gesto de caridade ganha força no sentido de fortalecer o saudável hábito de dar a mão a quem enfrenta dificuldades.

O programa Sesc Mesa Brasil está encarregado de proceder a logística de entrega de gêneros alimentícios de lenta perecibilidade; outra forma de ajudar é proceder transferências realizadas por sistema pix.

-A cada ano, a campanha cresce graças ao engajamento das pessoas que somam esforços nessa missão de fazer o bem”, afirma o presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes.

Segundo Kelsor Fernandes, o compromisso da instituição é o de "levar esperança e dignidade para centenas de famílias baianas, especialmente neste período tão simbólico”.

Em sua 12ª edição, a ação social mobiliza colaboradores do Sistema Comércio BA - Fecomércio, Sesc e Senac -, sindicatos empresariais do comércio filiados, empresas, parceiros e a sociedade em geral.

Podem ser doados alimentos estocáveis, materiais de limpeza, higiene pessoal e brinquedos novos nos pontos de coleta, entre o edifício Casa do Comércio, na capital, e unidades Sesc e Senac, em Salvador e no interior.

Querem nos ver fora das universidades, mas as cotas abrem portas e nosso caminho é sem volta (...) Os números comprovam que a política de cotas funciona e ajuda a reparar injustiças Anielle Franco - ministra da Igualdade Racial, sobre a aprovação de lei em Santa Catarina proibindo as cotas

Bazar da Cáritas

A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3, vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, promove hoje, o último Bazar-zão de 2025, com objetivo de juntar dinheiro para promover ações de transformação social.

A instituição trabalha pelos direitos de crianças e adolescentes; contra a violência infantil; e está alinhada aos fundamentos de economia popular solidária.

Com área de alcance na Bahia e em Sergipe, a Cáritas desenvolve projetos junto às pastorais da Igreja Católica, movimentos sociais e instâncias dos governos estaduais e municipais. O evento acontece no endereço rua Emília Couto, 270b, Brotas.

POUCAS & BOAS

Em Bom Jesus da Lapa, a festa de Santa Luzia movimenta hoje o santuário católico com missa festiva às 19h seguida de procissão com a imagem da santa pelas ruas históricas da cidade.

O Tríduo preparatório para a celebração da padroeira da visão e da luz foi encerrado ontem, no terceiro dia da programação do evento. Localizado na margem do rio São Francisco, o santuário é conhecido principalmente pela devoção e romarias ao Bom Jesus e a Nossa Senhora da Soledade, dentre outros festejos religiosos durante o ano.

O 1º Skate Moto Rock vai agitar hoje a praça Carla Caddia, em Teixeira de Freitas, a partir das 15h com o Campeonato de Skate que tem participação de atletas locais e regionais, bem como apresentações de Break Dance.

A partir das 18h, o local terá música com animação das bandas de rock Vellarte Project e The UnderDogs, encerrando a programação. O evento é organizado através de parceria entre o Motoclub Teixeira e a prefeitura do município do extremo sul.

Com a participação de 15 instituições literárias da Bahia, o 4º Sarau da Rede de Integração Cooperativa das Academias de Letras da Bahia (Rica) vai promove hoje um encontro virtual entre escritores e poetas de diferentes regiões do estado a partir das 9h.

Após a abertura com a comissão executiva da rede, o mediador José Carlos Vaz fará apresentação musical, seguida das apresentações poéticas das academias inscritas, com participação através de seus membros.