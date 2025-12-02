Crianças em tratamento oncológico recebem presentes de Natal

- Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer no Hospital Aristides Maltez (HAM), em Salvador, receberam, na manhã desta terça-feira, 2, a visita do Papai Noel. No local, voluntários da Braskem entregaram 100 presentes para os pacientes oncológico da unidade infantojuvenil.

A ação proporcionou momentos de alegria, acolhimento e descontração a pacientes como Lara Alves, de 15 anos. A jovem, natural de Guanambi, no sudoeste da Bahia, está em tratamento contra a doença desde abril e sonha em ser médica pediátrica. Ela, que segue acreditando em Papai Noel, comemorou ao ser presenteada com um jogo de tabuleiro.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"A partir do momento que eles chegaram aqui, eu já fiquei feliz. Foi um momento maravilhoso e eu fiquei na esperança, porque eu ainda acredito em Papai Noel e, na hora que ele chegou, ele fez a minha alegria e eu queria tirar muitas fotos com ele. Os brinquedos também alegraram muitas crianças, que saíram com sorrisos contagiantes no rosto. Eu mesma fui uma delas", comemorou Lara.

| Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

A felicidade das crianças e adolescentes funcionam como um combustível para os profissionais que atuam na unidade, como a gerente de Enfermagem do HAM, Naara Esmeraldo. A funcionária afirma que ações como essas são fundamentais, sobretudo em períodos comemorativos, pois são capazes de trazer uma ludicidade a todas as pessoas envolvidas.

"Todas as atividades que envolvem, principalmente o coletivo, trazem para elas uma energia. A gente vê que eles estão atravessando um momento muito difícil do tratamento, mas que eles têm essa motivação e motiva até a equipe também. Eu tenho 16 anos trabalhando aqui todos os dias eles me trazem uma motivação diferente", disse Naara.

| Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Além dos funcionários, os familiares são grandes beneficiados pela possibilidade de distração e de presenciarem a alegria no rosto daqueles que amam. A coordenadora de voluntários do hospital HAM, Maria de Fátima, afirma que a ação é fundamental para toda a família.

"A euforia é também dos familiares, que ficam contentes pelos filhos estarem recebendo presentes. Os relatos maiores que a gente têm são de mães que os filhos não estão mais em tratamento porque, apesar de ter muita tristeza, a gente tem muita alegria também", afirmou Maria de Fátima.

| Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

É o que confirma Guinoglandia Gui, mãe de pequena Aline, em tratamento na unidade há dois meses. "Esse dia aqui é importante pra ela ficar mais alegre, passar o dia mais contente e tirar mais do dia a dia de médico, injeção", pontuou.

Papel da Braskem

A Braskem realiza o Natal Solidário desde 2017 e costuma contemplar jovens de até 17 anos com brinquedos como bonecas, bolas, carrinhos e jogos educativos e de tabuleiro.

Analista sênior da empresa, Ruth Oliveira faz trabalho voluntário há mais de 20 anos e afirma que as pessoas gostam de ajudar nesse período. Ela explica como é feita a seleção dos presentes.

"A gente trabalha em cima de uma cartinha que é padrão com alguns exemplos de presentes. A gente manda essa cartinha para a instituição, a instituição ou a própria criança dizem o que ela quer ganhar, e aí a gente tenta depois dar essa cartinha internamente para os empregados, para que eles possam comprar", explicou Ruth.

| Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Segundo ela, a Braskem tem a ambição de levar ações e iniciativas transformadoras para os integrantes e, como a data que mexe com o coração das pessoas, há uma grande procura entre os ajudantes. Nessa edição, oito voluntários estão participando, entre eles Thiago Franklin, que aproveita o momento para relembrar os momentos de infância.

"Eu também já fui criança e era uma das melhores épocas para mim. Fazer a diferença no Natal dessas crianças que realmente precisam, acaba sendo muito bom, porque eu sei que é importante para elas. Às vezes a gente acha que está passando por uma situação difícil mas, na verdade, existem muitas outras pessoas que estão em situações mais difíceis e acabam enfrentando isso tudo com a maior tranquilidade", refletiu Thiago.