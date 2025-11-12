Menu
SAÚDE
FEIRA SAÚDE

Senac: feira de saúde oferece cuidados à população negra de Salvador

Acão gratuita acontece no Senac do Aquidabã, no dia 26 de novembro

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

12/11/2025 - 18:01 h
A feira oferecerá palestras, rodas de conversa, oficinas de beleza afro, entre outros serviços
Salvador recebe a 3ª Feira de Saúde da População Negra, um evento gratuito que reúne profissionais da saúde, empreendedores e especialistas em um dia dedicado ao autocuidado, à prevenção e à valorização da identidade negra. A iniciativa acontecerá no Senac Aquidabã, no dia 26 de novembro, das 8h às 17h.

Com uma programação diversa, a feira oferecerá palestras, rodas de conversa, oficinas de beleza afro, vacinação e testagens gratuitas, além de massagem relaxante, aferição de pressão e glicemia. O público também poderá participar de oficinas de trança afro, conferir apresentações culturais e visitar uma exposição de produtos artesanais, em um ambiente que une saúde, cultura e representatividade.

Entre as instituições parceiras estão o Posto de Saúde Santo Antônio, a Hemoba e o Coren-Bahia, que oferecerão serviços e orientações à comunidade durante o evento. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à campanha Natal Solidário.

Leite de barata é mais nutritivo que o de vaca e pode salvar o mundo
Câncer de próstata cresce na Bahia e responde por 18,7% das mortes
Anvisa proíbe venda de escova progressiva e pastilha de limpeza

Serviço:

  • O que: 3ª Feira de Saúde da População Negra
  • Onde: Senac Aquidabã – Rua J.J. Seabra, nº 403, Baixa dos Sapateiros
  • Quando: Dia 26 de novembro, das 8h às 17h

Obs.: Participação mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

