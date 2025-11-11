Anvisa proíbe venda de escova progressiva e pastilha de limpeza

- Foto: Divulgação | AdobeStock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição e apreensão da escova progressiva Trycee Professional HD, após identificar irregularidades na fabricação e comercialização do produto.

De acordo com a agência, o cosmético era produzido por empresa desconhecida, o que impede a rastreabilidade de sua origem. O produto não possui registro sanitário válido;documento obrigatório para garantir que os cosméticos sejam seguros e sigam as normas de qualidade estabelecidas pela Anvisa.

Com a decisão, publicada no Diário Oficial da Uniã no dia 6, o item não pode mais ser produzido, distribuído, comercializado, divulgado ou utilizado em todo o território nacional.

Proteção

A medida visa proteger o consumidor de possíveis riscos à saúde, já que a ausência de registro impede a verificação da composição e dos níveis de substâncias químicas presentes no produto.

A escova Trycee Professional HD era divulgada nas redes sociais e em plataformas de e-commerce como uma escova de uso profissional, voltada para alisamento e tratamento capilar. No entanto, por não ter registro e por ser fabricada por empresa não identificada, sua eficácia e segurança não foram comprovadas.

A marca Trycee Professional ainda não se pronunciou sobre a decisão.

Proibição de outro produto

Além da escova, a Anvisa também determinou a interdição da pastilha de limpeza Efervescente Multifuncional – Washing Machine, usada na higienização de máquinas de lavar roupas.

Segundo o órgão, o produto também era fabricado por empresa desconhecida e não possuía registro sanitário, requisito indispensável para a comercialização de produtos de limpeza que entram em contato com equipamentos domésticos.

Assim como no caso da escova, a decisão proíbe a:

produção;

distribuição;

comercialização e divulgação do produto em todo o país. A agência reforçou que a falta de informações sobre o fabricante e a composição química representa risco potencial à saúde dos consumidores.

A Anvisa orienta que os consumidores interrompam imediatamente o uso dos produtos proibidos e denunciem eventuais locais de venda por meio dos canais de atendimento disponíveis no site oficial da agência.