Anvisa proíbe venda de escova progressiva e pastilha de limpeza
Medida visa proteger o consumidor de possíveis riscos à saúde
Por Leilane Teixeira
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição e apreensão da escova progressiva Trycee Professional HD, após identificar irregularidades na fabricação e comercialização do produto.
De acordo com a agência, o cosmético era produzido por empresa desconhecida, o que impede a rastreabilidade de sua origem. O produto não possui registro sanitário válido;documento obrigatório para garantir que os cosméticos sejam seguros e sigam as normas de qualidade estabelecidas pela Anvisa.
Com a decisão, publicada no Diário Oficial da Uniã no dia 6, o item não pode mais ser produzido, distribuído, comercializado, divulgado ou utilizado em todo o território nacional.
Proteção
A medida visa proteger o consumidor de possíveis riscos à saúde, já que a ausência de registro impede a verificação da composição e dos níveis de substâncias químicas presentes no produto.
A escova Trycee Professional HD era divulgada nas redes sociais e em plataformas de e-commerce como uma escova de uso profissional, voltada para alisamento e tratamento capilar. No entanto, por não ter registro e por ser fabricada por empresa não identificada, sua eficácia e segurança não foram comprovadas.
A marca Trycee Professional ainda não se pronunciou sobre a decisão.
Proibição de outro produto
Além da escova, a Anvisa também determinou a interdição da pastilha de limpeza Efervescente Multifuncional – Washing Machine, usada na higienização de máquinas de lavar roupas.
Segundo o órgão, o produto também era fabricado por empresa desconhecida e não possuía registro sanitário, requisito indispensável para a comercialização de produtos de limpeza que entram em contato com equipamentos domésticos.
Assim como no caso da escova, a decisão proíbe a:
- produção;
- distribuição;
- comercialização e divulgação do produto em todo o país. A agência reforçou que a falta de informações sobre o fabricante e a composição química representa risco potencial à saúde dos consumidores.
A Anvisa orienta que os consumidores interrompam imediatamente o uso dos produtos proibidos e denunciem eventuais locais de venda por meio dos canais de atendimento disponíveis no site oficial da agência.
