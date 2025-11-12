Leite de barata é mais nutritivo que o de vaca e pode salvar o mundo

Leite de barata é considerado um superalimento - Foto: Shutterstock

Quem acompanha o mundo do fitness ou do bem-estar, já ouviu falar dos famosos "superalimentos", que são aquelas verdadeiras bombas de nutrientes. O próximo grande nome dessa lista, porém, pode surpreender. A aposta é o leite de barata.

Pesquisadores indianos do Instituto de Biologia Regenerativa e de Células Tronco estão depositando confiança neste líquido, considerando-o uma solução alimentar poderosa, e até mesmo uma potencial salvação global, por ser excepcionalmente nutritivo e saudável.

A fonte dessa proteína revolucionária é uma espécie de barata bem particular: a Diploptera punctata. Diferentemente das suas primas, esta barata se reproduz de forma semelhante aos mamíferos, alimentando seus embriões em gestação com um tipo de leite materno.

Esse líquido, incrivelmente concentrado, emerge na forma de cristais, repletos de carboidratos, açúcares e, o mais importante, os nove aminoácidos essenciais (os blocos construtores da proteína) que só conseguimos obter pela dieta.

Mas há um detalhe: a coleta é intensa. Para extrair esses cristais, é preciso realizar uma pequena incisão no estômago da barata mãe e dos embriões antes que a amamentação comece. Em uma estimativa impressionante, seriam necessárias mais de 1.000 baratas apenas para produzir 100 ml do "leite".

Após 54 dias de trabalho intenso de coleta e análise, os cientistas chegaram a uma conclusão de cair o queixo: essa substância ostenta quatro vezes o valor nutricional do tradicional leite de vaca. Ele inclusive superou o leite de búfalo, assumindo o posto de alimento com o maior teor de proteínas e calorias por quilo disponível.