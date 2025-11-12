Menu
SAÚDE
BEBERIA?

Leite de barata é mais nutritivo que o de vaca e pode salvar o mundo

Pesquisadores consideram o leite de barata uma solução alimentar poderosa

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

12/11/2025 - 8:44 h
Leite de barata é considerado um superalimento
Leite de barata é considerado um superalimento -

Quem acompanha o mundo do fitness ou do bem-estar, já ouviu falar dos famosos "superalimentos", que são aquelas verdadeiras bombas de nutrientes. O próximo grande nome dessa lista, porém, pode surpreender. A aposta é o leite de barata.

Pesquisadores indianos do Instituto de Biologia Regenerativa e de Células Tronco estão depositando confiança neste líquido, considerando-o uma solução alimentar poderosa, e até mesmo uma potencial salvação global, por ser excepcionalmente nutritivo e saudável.

A fonte dessa proteína revolucionária é uma espécie de barata bem particular: a Diploptera punctata. Diferentemente das suas primas, esta barata se reproduz de forma semelhante aos mamíferos, alimentando seus embriões em gestação com um tipo de leite materno.

Leia Também:

Câncer de próstata cresce na Bahia e responde por 18,7% das mortes
Anvisa proíbe venda de escova progressiva e pastilha de limpeza
Salvador e RMS recebem centro de detecção gratuita do câncer de pulmão

Esse líquido, incrivelmente concentrado, emerge na forma de cristais, repletos de carboidratos, açúcares e, o mais importante, os nove aminoácidos essenciais (os blocos construtores da proteína) que só conseguimos obter pela dieta.

Mas há um detalhe: a coleta é intensa. Para extrair esses cristais, é preciso realizar uma pequena incisão no estômago da barata mãe e dos embriões antes que a amamentação comece. Em uma estimativa impressionante, seriam necessárias mais de 1.000 baratas apenas para produzir 100 ml do "leite".

Após 54 dias de trabalho intenso de coleta e análise, os cientistas chegaram a uma conclusão de cair o queixo: essa substância ostenta quatro vezes o valor nutricional do tradicional leite de vaca. Ele inclusive superou o leite de búfalo, assumindo o posto de alimento com o maior teor de proteínas e calorias por quilo disponível.

x