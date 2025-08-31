O afeto das cartas manuscritas voltou

Cartas recebidas por Jorge Amado - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A professora de matemática do ensino médio, Vanessa Alves, lançou em Barreiras, no Oeste baiano, o Clube Epistolar Orfeu e Eurídice, com o objetivo de contribuir para reconstituir o pendor literário brasileiro na linguagem escrita - e mais, manuscrita.

Situado no endereço residencial Rua da Aurora, 25; centro; o Clube nasceu ontem com a adesão do primeiro casal disposto a escreverem-se mutuamente, por carta antiga, com envio do envelope ao modus operandi da "Empresa de Correios e Telégrafos (ECT)".

Segundo a idealizadora da comunicação “retrô”, o objetivo é o de seguir o desenvolvimento das tecnologias, tomando consciência de tratar-se de um acúmulo, portanto, a experiência atualiza uma potência anterior - não se trata de substituir e sim, de acrescentar.

Doutoranda e tutora de um sem-número de discentes orientados para a pesquisa científica, Vanessa Alves entende como uma complementariedade sua vocação de certezas matemáticas à preocupação estética com as letras.

"Escolhemos Orfeu e Eurídice como casal símbolo do clube porque representam uma sublime história dotada de muita humanidade”, afirma Vanessa.

Na história de vida da professora, o cotidiano docente e a leitura anterior à matemática - Machado de Assis e Jorge Amado hegemônicos -, apontam um forte antagonismo, pois segundo ela, a prática da escrita afetuosa – e manuscrita – pode despertar talentos e afetos.

O clube não dispõe de qualquer recurso controlado pelas “Big Techs”, portanto não adianta procurar instagram, facebook, muito menos qualquer aplicativo ou coisa que o valha, o único meio é visitar o endereço da sede provisória. Ou mandar uma cartinha...

Terço dos Homens

Próximo 8 de setembro, uma segunda-feira, “Natividade de Nossa Senhora” é dia de a Arquidiocese de São Salvador da Bahia, e primaz do Brasil, comemorar simultaneamente o Dia Nacional do Terço dos Homens. A programação substitutiva do feriado nacional da independência (domingo, 7) terá como ponto alto a Santa Missa, às 19h, na Matriz da Paróquia Ascensão do Senhor, localizada no CAB, presidida pelo assistente eclesiástico, padre Paulo Henrique. Os ativistas do Terço dos Homens, destacando-se o botânico e nutricionista Jailton Neiva, estão mobilizando os recursos para o êxito de mais uma reunião da prática católica.

POUCAS & BOAS

Em Ibotirama, vale do São Francisco na região oeste, termina hoje a Ibotifolia 2025, evento tradicional na cidade como parte da programação pelos 67 anos de emancipação política. No palco principal a programação começa hoje às 15h30 com Crisbella Lima e termina com Psirico, às 23h30. O evento foi aberto na sexta-feira com o Bloco Divina Idade e ao todo contou com 27 atrações entre artistas renomados e regionais. Na cidade ribeirinha as festividades movimentam a população durante todo mês de agosto, este ano com a realização do 49º Festival de Música Popular e o 41º Festival de Poesia, além de eventos esportivos.

‘Empreendedorismo rural e desenvolvimento sustentável’ é o tema da XIII edição da Festa do Agricultor e Feira da Agricultura Familiar que acontece hoje na comunidade do Teirú, em Conceição da Feira. A expectativa é reunir cerca de 30 feirantes e atrair mais de duas mil pessoas, repetindo o sucesso das edições anteriores. A programação começa a partir das 8h, com missa, palestra e concurso para escolher a melhor feijoada.

Um Sarau Cultural Movimenta amanhã o espaço Casa Amarela, no Centro Histórico de Barreiras. Com início às 19h, a segunda-feira terá recital de poemas, apresentações musicais, danças e leitura comentada de livros. A organização conta com o envolvimento da Academia Barreirense de Letras (ABL) através dos seus membros, do Instituto São Francisco de Arte e Cultura (Isfac), bem como da coordenação da casa anfitriã.