Sandro Magalhães de volta à gestão cultural

- Foto: Lucas Rosário/SecultBA

A primeira semana do novo diretor geral da Fundação Pedro Calmon, Sandro Magalhães, já deu bem uma ideia de o quanto a gestão multicultural na Bahia ganhou um reforço com sua contratação.

O convite do governador Jerônimo representa a volta à Secretaria de Cultura de um seus quadros mais produtivos, tendo atuado como superintendente na gestão do saudoso Jorge Portugal.

"Retorno à SecultBA em um momento simbólico, celebrando os 18 anos da Política de Territorialização da Cultura, um marco para as políticas culturais na Bahia", lembrou Sandro Magalhães, natural de Serrinha, a 183 quilômetros de Salvador.

O compromisso do gestor é o de ampliar esse legado, fortalecendo parcerias com as universidades, ao fomentar a pesquisa e consolidar ações estratégicas, como as feiras literárias. O investimento previsto chega a R$ 24 milhões, com a realização de 81 eventos em todo o estado.

A primeira agenda de Sandro Magalhães como diretor geral foi uma visita à Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, localizada na Praça Almeida Couto, no bairro de Nazaré.

Sandro Magalhães é tido como um dos mais preparados quadros do PT e muito bem avaliado por lideranças do partido, tendo integrado o Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia, e participado recentemente da mesa redonda “20 anos em movimentos de memórias e futuros compartilhados no pós-cultura”.

O gestor deixou uma imagem positiva de seu trabalho anterior na Secult, pela capacidade de planejamento e organização das equipes de trabalho, resultando num entrosamento pleno de todos os setores, verificado no êxito dos trabalhos propostos.

POUCAS & BOAS

- Termina neste domingo, 13, a visita ao Brasil de 19 alunos da Casa Familiar de Ploudaniel, escola agrícola localizada no extremo oeste da França. Há uma semana eles chegaram no Oeste do estado para conhecer o trabalho desenvolvido pela Associação Baiana de Produtores de Algodão (Abapa). Em Luís Eduardo Magalhães o grupo visitou o Centro de Análise de Fibras, o Centro de Treinamento e Tecnologia (CT), áreas de Sustentabilidade e Fitossanitário da entidade e a Fundação Bahia. Os estudantes conheceram também fazendas produtivas e pontos turísticos regionais.

- A comunidade católica de Vitória da Conquista participa hoje da programação de abertura da Semana Santa com a tradicional missa solene de Ramos e procissão em todas as paróquias. Na catedral Nossa Senhora das Conquistas as missas serão às 8h, 12h e 19h. Neste domingo acontece também em todas paróquias do Brasil o principal dia da coleta da Campanha da Fraternidade, da CNBB, que este ano tem por tema ‘Fraternidade e Ecologia Integral’.

- O projeto ‘Cia. Teatrando apresenta: Uni-Du-Ni-Tê – Revisitando Brincadeiras de Rua e Cantigas de Roda’, estará amanhã na Apae/Barreiras, a partir das 9h15. Com texto de Ruth Guimarães e Ramon Souza, que estará no palco com Lanna Seixas, Klessia Rilen e Cleide Vieira, o grupo circula com o espetáculo teatral em espaços de apoio a crianças e adolescentes da cidade, em apresentações gratuitas. Contemplado pela Lei Aldir Blanc/2024 o espetáculo conta com tradutor de Libras.