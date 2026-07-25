Seminário no Sindae debate tática política

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A organização de comitês populares de campanha e o debate sobre conjuntura política estão na pauta do IV Seminário Construindo um novo Brasil (CNB) de Todas as Lutas, dia 30, em Salvador.

O encontro, programado para o auditório do Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto da Bahia, tem como meta, segundo seus organizadores, contribuir para qualificar o debate tendo como destaque o protagonismo dos movimentos sociais em 2026.

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Nesta perspectiva, o estímulo à reflexão sobre os desafios a serem enfrentados é o método apropriado visando a construção de um projeto político comprometido com os princípios atribuídos a uma verdadeira democracia.

O seminário reunirá militantes, dirigentes municipais e setoriais, movimentos sociais e lideranças políticas de diversas regiões do estado, consolidando um espaço de reflexão coletiva e organização estratégica.

- Vamos reunir sindicalistas, docentes e representantes de diversas categorias profissionais para dialogar sobre estratégias de todas as lutas”, afirma o divulgador do seminário, Ivan Alex Lima.

Segundo Ivan Alex Lima, o encontro contará com a presença da deputada estadual Fátima Nunes, vice-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, e do deputado federal Afonso Florence, ex-secretário da Casa Civil.

Também participarão Vânia Galvão, ex-vereadora de Salvador; Gutierres Barbosa, secretário inter-religioso do PT; e Petra Perón, artista drag queen e coordenadora do Centro de Promoção da Igualdade LGBTQIAPN+.

Tiago Soares, secretário nacional de Igualdade Racial do PT, está entre os convidados com objetivo de ampliar a mobilização de base visando a participação popular na tendência “Construindo um Novo Brasil”.

ABRE ASPAS

“Na ausência de base legal interna para sustentar sua política comercial protecionista, os EUA optaram por manipular tema caro à luta dos trabalhadores para acusar 59 países e a UE de práticas desleais”

Governo Lula, em nota oficial, contra as últimas tarifas injustificadas instauradas na última quinta-feira

Festival honra a história

O Festival de Acarajé, idealizado pela ABAM na Praça da Cruz Caída, reafirma a dimensão política e ancestral da mulher negra na construção da nossa sociedade. Ao celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, o evento transcende a festa ao unir a distribuição do sagrado bolinho de feijão à roda de conversa “Mulher Azeite e Flor”. Debater afroempreendedorismo e o enfrentamento ao racismo e à violência de gênero transforma a tradição das baianas em potente ferramenta de emancipação. Valorizar o acarajé é reconhecer a sabedoria de quem histórica e bravamente sustentou e libertou o seu povo.

POUCAS & BOAS

Para celebrar o dia internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a Academia Barreirense de Letras (ABL) realiza hoje um encontro artístico e cultural. Com o tema ‘Mulher Negra, voz e território: Ensaios necessários entre o Caribe e o Oeste Baiano’, o encontro movimenta a praça do Coreto no Centro Histórico de Barreiras a partir das 17h30. Entre as apresentações culturais confirmadas estão Dorinha Fernandes, Lavínia Nogueira, Théo de Araújo Santos e do Instituto São Francisco de Arte e Cultura (Isfac) através de Taty.

Uma edição especial da Feira Cultura Viva, evento comunitário que celebra as tradições locais com barracas de comidas típicas, artesanato e apresentações culturais, agita neste sábado o distrito de Taboquinhas, como programação paralela da 12ª edição do Festival Sabores de Itacaré. A localidade recebe também uma Mini Cozinha Show, atração do festival, que foi aberto dia 10 de julho e será encerrado amanhã. Nesta edição participam 46 pratos, vendidos a preços promocionais para todo o público neste período.