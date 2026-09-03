Ufba promove festival na Escola de Teatro

Começa amanhã, e segue até o dia 13, a segunda edição do Festival Universitário de Artes e Reapresentações (Fuar), um grande evento promovido pela Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Com entrada gratuita, a programação reúne mais de 20 atividades diversas contemplando diferentes linguagens artísticas, a exemplo de espetáculos teatrais, dança, performances, oficinas e apresentações musicais, movimentando intensamente a cena cultural da capital baiana.

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A grade do festival é composta exclusivamente por produções vinculadas à própria Ufba, reforçando o papel fundamental da universidade na formação e na difusão das artes como forma concreta de criar meios contra as imposições cotidianas da realidade.

As atividades programadas serão distribuídas entre dois espaços principais: o tradicional Teatro Martim Gonçalves, reconhecido celeiro onde são constantemente revelados atrizes e atores de alcance e projeção nacional, e o espaço do PAF V, em Ondina.

Para acompanhar as atrações exibidas no Teatro Martim Gonçalves, o público espectador deve obrigatoriamente retirar os seus ingressos diretamente na bilheteria local com uma hora inteira de antecedência, evitando assim a ação de cambistas.

O Fuar é organizado de forma colaborativa por docentes e estudantes da Escola de Teatro da Ufba, por meio dos integrantes do Núcleo de Extensão e Comunicação, atuando em estreita parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da instituição.

Esta importante iniciativa busca ampliar significativamente o acesso da população à cultura, incentivar a experimentação artística e fortalecer a produção universitária local, contribuindo historicamente de maneira decisiva para a renovação contínua das artes cênicas na Bahia.

“Não tem sentido não votar esse tema. É um suicídio político. Essa PEC [do fim da gx1] tem de ser votada agora e não depois das eleições. Os empresários não terão prejuízo, pelo contrário. Por que agora o medo?” Paulo Paim, senador, sobre a aprovação na CCJ do Senado, da PEC que trata do fim da escala 6x1 no Brasil

20 anos da FBD

Ainda repercutem os ecos da celebração dos 20 anos da Faculdade Baiana de Direito, realizada no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador. O evento reuniu professores, sócios e convidados para destacar duas décadas marcadas por excelência acadêmica, inovação e uso de tecnologias educacionais.

A presidenta da OAB-BA, Daniela Borges, enfatizou o avanço do protagonismo feminino na advocacia. Já os sócios-fundadores Francisco Salles, Valton Pessoa e Fredie Didier revisitaram os princípios da instituição, que rejeita o ensino em massa e já formou mais de 5,5 mil profissionais no Estado.

POUCAS & BOAS

Em Luís Eduardo Magalhães termina hoje o IV Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos (IV SBSA) que reúne cerca de 400 participantes entre produtores, pesquisadores, consultores, profissionais do agronegócio e representantes de empresas, sendo mais de 20 especialistas no assunto. Com a proposta de discutir soluções que possam ser aplicadas em diferentes realidades agrícolas e contribuir para decisões mais eficientes no manejo dos solos, o evento é voltado para a região do Matopiba e foi aberto na última terça-feira.

O segundo Mutirão de Conciliação do município será aberto hoje em Amargosa, através de parceria entre a Câmara Municipal e a Defensoria Pública do Estado da Bahia. Os atendimentos prosseguem até amanhã no auditório do poder legislativo sempre das 8h às 14h. A ação visa facilitar o acesso da população à Justiça e oferece uma alternativa mais rápida, acessível e consensual para a resolução de questões familiares, evitando, quando possível, a necessidade de processos judiciais prolongados.