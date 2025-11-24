Aos 67, engenheiro lidera Enem dos Concursos e inicia carreira pública

O engenheiro aposentado Ricardo Cunha, 67 anos - Foto: Reprodução | Facebook

A trajetória de Ricardo Cunha, 67, virou exemplo de reinvenção profissional. Após sete anos de estudo intenso, o engenheiro aposentado conquistou o primeiro lugar para analista de comércio exterior no Concurso Nacional Unificado (CNU), o Enem dos Concursos.

Morador do Rio, o ex-funcionário da Eletrobras decidiu voltar ao mercado após deixar a estatal em 2013. Com a renda menor e sem interesse em retornar ao setor privado, vislumbrou no serviço público a chance de um recomeço e começou uma rotina de aulas online, cursinhos e tentativas frustradas.

A aprovação chegou depois de um percurso marcado por paciência e disciplina. Cunha tentou vagas em órgãos como TCU e CGU, mas não teve sucesso. Para manter o ritmo, estudava cerca de quatro horas por dia para o CNU, variando conforme a motivação, sempre tentando não perder o foco.

Agora, se prepara para uma mudança significativa: deixará o Rio para viver em Brasília pelos próximos sete anos, período máximo antes de uma nova aposentadoria no funcionalismo. Enxerga na mudança a oportunidade de reconstruir vínculos profissionais e viver uma fase mais ativa.

“Sempre acreditei que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de nós. Quero continuar aprendendo e inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo”, declarou em entrevista.

O resultado

O novo cargo garante salário acima de R$ 20,9 mil e simboliza mais que estabilidade financeira. Para Cunha, representa o retorno da motivação para trabalhar e a realização de um objetivo perseguido por quase uma década.

“Dizem que depois dos 60 a gente não aprende mais. Eu sou a prova de que isso não é verdade. Com vontade e organização, a gente chega lá”, afirmou.

