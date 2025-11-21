As 3 cores que pessoas inseguras mais usam, segundo a psicologia

Especialistas apontam que escolhas aparentemente simples podem indicar tendências emocionais - Foto: Freepik

A relação entre cores e comportamento humano tem ganhado espaço nas pesquisas de psicologia em todo o mundo. Embora não estabeleça rótulos fixos, a chamada psicologia das cores busca compreender como determinadas tonalidades podem refletir estados emocionais e padrões de autopercepção.

Especialistas apontam que escolhas aparentemente simples — como a cor predominante no guarda-roupa — podem indicar tendências emocionais, especialmente quando analisadas de forma consistente.

Segundo estudos que investigam a ligação entre cor, autoimagem e autoconfiança, as pessoas com baixa autoestima tendem a gravitar em direção a tonalidades que transmitem reserva, proteção e necessidade de segurança emocional.

Cinza claro: o desejo de passar despercebido

Entre as cores mais associadas à inibição emocional está o cinza claro. De acordo com pesquisadores em psicologia social, a tonalidade aparece com frequência em pessoas que preferem não chamar atenção, muitas vezes por receio de julgamentos externos.

Nesses casos, o uso constante do cinza pode refletir um esforço inconsciente para se camuflar no ambiente e evitar exposição.

Marrom opaco: busca por segurança e estabilidade

Os tons de marrom suave também surgem de forma recorrente em perfis marcados por insegurança ou períodos de autocrítica intensa. Na psicologia das cores, o castanho opaco é associado à autopreservação e à procura por estabilidade emocional.

A cor transmite uma sensação de “terra firme” e, por isso, quem a escolhe frequentemente pode estar buscando contenção emocional. Pesquisas da Universidade de Westminster indicam, inclusive, que essas tonalidades tendem a reduzir a estimulação sensorial, funcionando como uma espécie de refúgio interno.

Preto total: elegância ou barreira emocional?

Apesar de ser tradicionalmente ligado ao poder e à sofisticação, o preto também pode funcionar como um mecanismo de defesa emocional quando usado de maneira excessiva. Em indivíduos com baixa autoestima, a cor aparece como um recurso para esconder vulnerabilidades e manter distância emocional dos outros.

Conforme especialistas, o preto, nesse contexto, pode servir como escudo simbólico para controlar a própria imagem e evitar exposição afetiva.

Cores podem dar pistas

A psicologia ressalta que nenhuma cor é capaz de determinar personalidade ou caráter. No entanto, padrões de escolha podem servir como pistas valiosas sobre o estado emocional de uma pessoa, especialmente quando repetidos ao longo do tempo.

Observar essas preferências pode auxiliar no processo de autoconhecimento e até incentivar a busca por apoio emocional. Por fim, os cientistas explicam que melhorar a autoestima não tem relação com trocar de roupas, mas com fortalecer a forma como cada indivíduo se vê e se trata.