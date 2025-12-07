Com que frequência deve trocar o lençol? Veja a recomendação indicada

Deitar em uma cama limpa é essencial para evitar impurezas invisíveis - Foto: Reprodução| Freepik

Na rotina de muitas casas, muitas pessoas acreditam que trocar o lençol apenas uma vez por semana é suficiente para garantir uma cama confortável e limpa. No entanto, especialistas afirmam que isso nem sempre é o ideal.

O acúmulo de restos de pele, sujeira e suor pode transformar o local de descanso em um ambiente propício para sujeira e ácaros. A questão não é lavar os lençóis de forma exagerada, mas entender qual é o tempo ideal para manter a higiene no dia a dia. Afinal, deitar em uma cama limpa é essencial para evitar impurezas invisíveis.

Veja as dicas

Climas quentes e úmidos

Em regiões de clima quente e úmido, especialmente no verão, é fundamental aumentar a frequência da troca da roupa de cama. A combinação de suor, células mortas e alta umidade cria o ambiente perfeito para a proliferação de germes e o surgimento de odores desagradáveis.

Por isso, a recomendação é trocar e lavar a roupa de cama a cada três ou quatro dias, indo além do padrão semanal, que costuma ser insuficiente em períodos de calor intenso.

Animais de estimação e alergias

Pessoas que sofrem com alergias respiratórias ou de pele também devem redobrar a atenção. Nesses casos, trocas mais frequentes e o uso de capas protetoras ajudam a reduzir a exposição a ácaros, poeira e outras partículas que agravam os sintomas.

Assim, manter os tecidos limpos é uma estratégia de saúde.

Climas frios e secos

Por outro lado, em climas frios e secos, onde a transpiração é menor e as janelas costumam permanecer fechadas, é possível estender um pouco mais o intervalo entre as lavagens.

O ponto principal é a adaptação: não existe uma regra rígida, mas sim a necessidade de ajustar a frequência de acordo com o seu corpo e com o ambiente em que você vive.