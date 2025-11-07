DICA IMPORTANTE
Diga adeus aos insetos com esse truque infalível com folha de louro
Simples, natural e eficaz, o truque pode salvar o seu verão
Por Edvaldo Sales
Com o aumento do calor, os insetos começam a aparecer por todos os lados. Moscas, mosquitos, formigas e até baratas invadem as casas em busca de abrigo e alimento, tornando-se os visitantes mais indesejados do verão.
É claro que existem diversos produtos nas prateleiras das farmácias prometendo acabar com o problema, mas muitos deles são caros, cheios de substâncias químicas e nem sempre cumprem o que prometem. A boa notícia é que existe uma alternativa natural, econômica e muito fácil de colocar em prática — e o ingrediente está provavelmente na cozinha das pessoas.
O ingrediente é a folha de louro. Conhecida por dar um sabor especial aos pratos, elas também têm um poder pouco divulgado: afasta os insetos. E não é só isso — ainda ajudam a deixar o ambiente com um aroma agradável e mais puro.
O segredo está nos compostos do louro, como o eugenol e os óleos essenciais, que possuem um cheiro agradável para nós, mas insuportável para os insetos. Para aproveitar esse efeito, basta colocar algumas folhas atrás das portas, nas janelas ou em outros pontos por onde essas pragas costumam entrar.
