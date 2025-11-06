Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COMPORTAMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INTELIGÊNCIA HUMANA

Saiba em qual idade os humanos são mais inteligentes

A inteligência humana se renova a cada ano

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/11/2025 - 21:56 h
Os humanos são inteligentes em várias idades
Os humanos são inteligentes em várias idades -

A inteligência humana é variável ao longo da vida. Um novo estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), em parceria com a faculdade de Harvard, revelou que os seres humanos atingem habilidades diferentes entre o início da vida adulta e o início da terceira idade.

Segundo os pesquisadores, as informações são processadas de forma mais rápida pelo cérebro entre 18 e 19 anos. Já a memória de curto prazo se mantém estável até os 25 anos e a capacidade de reconhecer emoções segue em evolução até os 40 e 50 anos.

Tudo sobre Comportamento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Saiba onde fica cidade de vida pacata que não ouve barulho de celular
Dieta e cerveja? 4 dicas de especialista para beber álcool sem engordar
Confira nova tendência para substituir armários de cozinha

Entretanto, o vocabulário e a capacidade cognitiva de aprender novas palavras se desenvolvem ainda mais entre 65 e 75 anos. Vale reforçar que o cérebro não envelhece de maneira igual para todos, pois certas habilidades dependem de fatores econômicos, sociais e de saúde.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

inteligência seres humanos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os humanos são inteligentes em várias idades
Play

Festa, facção e pagode: o que acontece por trás dos paredões de Salvador

Os humanos são inteligentes em várias idades
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Os humanos são inteligentes em várias idades
Play

"Chá revelação": mulher expõe traições do marido em reunião de família

x