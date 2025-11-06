INTELIGÊNCIA HUMANA
Saiba em qual idade os humanos são mais inteligentes
A inteligência humana se renova a cada ano
Por Franciely Gomes
A inteligência humana é variável ao longo da vida. Um novo estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), em parceria com a faculdade de Harvard, revelou que os seres humanos atingem habilidades diferentes entre o início da vida adulta e o início da terceira idade.
Segundo os pesquisadores, as informações são processadas de forma mais rápida pelo cérebro entre 18 e 19 anos. Já a memória de curto prazo se mantém estável até os 25 anos e a capacidade de reconhecer emoções segue em evolução até os 40 e 50 anos.
Entretanto, o vocabulário e a capacidade cognitiva de aprender novas palavras se desenvolvem ainda mais entre 65 e 75 anos. Vale reforçar que o cérebro não envelhece de maneira igual para todos, pois certas habilidades dependem de fatores econômicos, sociais e de saúde.
