COMPORTAMENTO
COMPORTAMENTO

Confira nova tendência para substituir armários de cozinha

Prateleiras abertas possuem melhor custo-benefício em relação aos armários fechados

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

05/11/2025 - 7:54 h
Cozinha moderna (ilustração)
Cozinha moderna (ilustração) -

A montagem da cozinha em uma casa sempre é um desafio para adequar o pouco espaço com muitos móveis e eletrodomésticos. Normalmente uma boa alternativa são os armários para guardar utensílios.

Para modernizar e gerar mais eficiência tem se utilizado as prateleiras abertas no lugar dos armários. A opção é gerar mais agilidade para arrumar, além de dar um ar mais moderno ao ambiente. Os itens ficam mais fácies de acessar o que favorece a agilidade tanto para guardar como para procurar algum item que precise ser utilizado no dia a dia.

A ausência de móveis fechados traz uma suavidade visual e passa a sensação de mais espaço, além de permitir que a luz natural circule melhor. O mofo também é outro ponto vantajoso das prateleiras abertas (não acumulam tanta umidade) em relação aos tradicionais armários.

No campo financeiro o custo-benefício também favorece. O investimento é consideravelmente mais baixo do que a marcenaria planejada para armários grandes.

A escolha das prateleiras abertas segue o design biofílico, que busca trazer elementos limpos para dentro de casa, com amplitude de espaço e foco na qualidade de vida.

