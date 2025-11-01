COMPORTAMENTO
Jovens brasileiros trocam o Google por IA e redes sociais nas compras
Estudo revela que jovens brasileiros usam Instagram, TikTok e inteligência artificial para descobrir produtos
Por Isabela Cardoso
Uma nova pesquisa sobre o comportamento de consumo digital no Brasil mostra como a Geração Z está redefinindo a jornada de compra. De acordo com o levantamento “A Nova Jornada de Compra”, realizado pela mLabs em parceria com a Conversion, 87% dos jovens de 18 a 26 anos descobrem produtos no Instagram e 80% pelo TikTok.
O estudo, que ouviu 800 participantes de todas as regiões do país, aponta ainda que 67,2% dos jovens utilizam ferramentas de inteligência artificial (IA) para comparar vantagens, desvantagens e preços. Eles transformam a IA em uma espécie de “consultor virtual” antes da decisão de compra.
Como cada geração consome e pesquisa
A pesquisa indica diferenças marcantes entre as gerações na hora de buscar produtos e informações:
Millennials (27 a 42 anos) mantêm um comportamento híbrido. Eles preferem Instagram (83,5%), YouTube (73,5%) e Google (72%) para descobrir produtos. Mais da metade (56%) já utiliza IA como apoio nas decisões de compra e 58% confiam mais em recomendações digitais do que em opiniões de amigos.
Geração X (43 a 58 anos) ainda se apoia fortemente em mecanismos tradicionais de busca, com o Google liderando (84,5%), seguido de YouTube (60%) e Instagram (45,5%). Quase metade (47,5%) já recorre à IA para pesquisas e comparações.
Baby Boomers (59 anos ou mais) também mostram adesão crescente à tecnologia. O Google segue como principal fonte (77,5%), enquanto o YouTube (58,5%), Instagram (50,5%) e Facebook (37,5%) ainda são populares. Mesmo com menor adesão, 31% utilizam IA, e **48% afirmam usar essas ferramentas para encontrar melhores preços e promoções.
Google, redes sociais e IA dominam a jornada de compra
A pesquisa também detalha os principais canais de descoberta e decisão entre consumidores brasileiros:
Descoberta de novos produtos e marcas: Google (76%), Instagram (73,3%), YouTube (69%), TikTok (55,4%) e TV (49,9%).
Busca por informações de produtos já conhecidos: Google (78,8%), YouTube (59,5%), Instagram (51,1%), IA (48,5%) e TikTok (38,8%).
Esses números confirmam que a inteligência artificial já faz parte da rotina de consumo digital, e sua influência tende a crescer conforme mais usuários adotam assistentes virtuais e comparadores automatizados.
