Jovens brasileiros trocam o Google por IA e redes sociais nas compras

O estudo ouviu 800 participantes de todas as regiões do país - Foto: Unsplash

Uma nova pesquisa sobre o comportamento de consumo digital no Brasil mostra como a Geração Z está redefinindo a jornada de compra. De acordo com o levantamento “A Nova Jornada de Compra”, realizado pela mLabs em parceria com a Conversion, 87% dos jovens de 18 a 26 anos descobrem produtos no Instagram e 80% pelo TikTok.

O estudo, que ouviu 800 participantes de todas as regiões do país, aponta ainda que 67,2% dos jovens utilizam ferramentas de inteligência artificial (IA) para comparar vantagens, desvantagens e preços. Eles transformam a IA em uma espécie de “consultor virtual” antes da decisão de compra.

Tudo sobre Comportamento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como cada geração consome e pesquisa

A pesquisa indica diferenças marcantes entre as gerações na hora de buscar produtos e informações:

Millennials (27 a 42 anos) mantêm um comportamento híbrido. Eles preferem Instagram (83,5%), YouTube (73,5%) e Google (72%) para descobrir produtos. Mais da metade (56%) já utiliza IA como apoio nas decisões de compra e 58% confiam mais em recomendações digitais do que em opiniões de amigos.

Geração X (43 a 58 anos) ainda se apoia fortemente em mecanismos tradicionais de busca, com o Google liderando (84,5%), seguido de YouTube (60%) e Instagram (45,5%). Quase metade (47,5%) já recorre à IA para pesquisas e comparações.

Baby Boomers (59 anos ou mais) também mostram adesão crescente à tecnologia. O Google segue como principal fonte (77,5%), enquanto o YouTube (58,5%), Instagram (50,5%) e Facebook (37,5%) ainda são populares. Mesmo com menor adesão, 31% utilizam IA, e **48% afirmam usar essas ferramentas para encontrar melhores preços e promoções.

Google, redes sociais e IA dominam a jornada de compra

A pesquisa também detalha os principais canais de descoberta e decisão entre consumidores brasileiros:

Descoberta de novos produtos e marcas: Google (76%), Instagram (73,3%), YouTube (69%), TikTok (55,4%) e TV (49,9%).

Busca por informações de produtos já conhecidos: Google (78,8%), YouTube (59,5%), Instagram (51,1%), IA (48,5%) e TikTok (38,8%).

Esses números confirmam que a inteligência artificial já faz parte da rotina de consumo digital, e sua influência tende a crescer conforme mais usuários adotam assistentes virtuais e comparadores automatizados.