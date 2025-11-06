Menu
COMPORTAMENTO
COMPORTAMENTO

Saiba onde fica cidade de vida pacata que não ouve barulho de celular

Cidade é marcada por uma arquitetura peculiar com casas coloniais

Redação

Por Redação

06/11/2025 - 7:41 h
Cidade já foi a capital de Goiás até 1937
Cidade já foi a capital de Goiás até 1937 -

A passagem do tempo tem cada vez mais assustado as pessoas muito impulsionadas pelo avanço da tecnologia e a rapidez com que as informações são divulgadas. O município de Goiás, homônimo ao nome do Estado, parece que está parada no tempo.

A cidade, que foi a capital de Goiás até 1937, atualmente é chamada carinhosamente de Goiás Velha cujo estilo de vida remete aos anos 1950.

Com ruas de pedra irregular, casas coloniais coloridas e uma rotina tranquila, o município oferece uma experiência de ver o Brasil onde as tradições são preservadas com uma vida simples e pacata.

Localizada a cerca de 140 quilômetros de Goiânia, a cidade de Goiás foi fundada no século XVIII às margens do Rio Vermelho, durante o ciclo do ouro.

Seu centro histórico é tombado como Patrimônio Mundial pela Unesco, o que ajudou a preservar o traçado original. O charme da cidade chama atenção por ser um local de feiras livres, mercados familiares além de uma rádio que serve como principal fonte de informação.

Entre os atrativos mais procurados pelos visitantes está a Casa de Cora Coralina, hoje transformada em museu. O local onde ela viveu mantém o mobiliário e os objetos pessoais praticamente intactos.

Outro evento que atrai multidões é a Procissão do Fogaréu, realizada durante a Semana Santa, com encenações à luz de tochas que percorrem as ladeiras históricas.

Goiás também conquista pelo paladar: empadão goiano, doces de tacho e picolés feitos com frutas do cerrado são apenas algumas das iguarias que reforçam a identidade local.

