NOVA SEXUALIDADE?

Finsexual: conheça a sexualidade que voltou aos holofotes

A sexualidade foi nomeada oficialmente em 2014

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/11/2025 - 16:16 h
Os finsexuais existem desde 2024
Os finsexuais existem desde 2024

Um termo tem chamado atenção dos internautas nos últimos dias. Nascida em 2014, através da rede social Tumblr, a finsexualidade tem intrigado alguns internautas curiosos sobre seu significado.

Criada a partir da junção da palavra “fin”, de feminino, com “sexual”, a sexualidade se refere a pessoas que sentem atração por pessoas que exalam feminilidade, independente se seu gênero, podendo ser masculino ou feminino.

Ou seja, o finsexual pode se atrair por mulheres cisgênero, pessoas não binárias que expressam características femininas, homens e mulheres trans ou homens afeminados que gostam de itens voltados para a feminilidade.

O desejo é expressado por tudo o que exala feminilidade. Seja na maneira como a pessoa se apresenta, se comporta ou expressa traços considerados femininos diante da sociedade atual.

Assim como outros membros da comunidade LGBTQIAPN+, os finsexuais também possuem bandeiras e símbolos, que possuem tons de rosa e lilás. Eles são comumente usados por pessoas não binárias.

Bandeira da comunidade finsexual
Bandeira da comunidade finsexual | Foto: Reprodução | Redes Sociais

x