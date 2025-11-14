Finsexual: conheça a sexualidade que voltou aos holofotes

Os finsexuais existem desde 2024 - Foto: Ilustrativa | Freepik

Um termo tem chamado atenção dos internautas nos últimos dias. Nascida em 2014, através da rede social Tumblr, a finsexualidade tem intrigado alguns internautas curiosos sobre seu significado.

Criada a partir da junção da palavra “fin”, de feminino, com “sexual”, a sexualidade se refere a pessoas que sentem atração por pessoas que exalam feminilidade, independente se seu gênero, podendo ser masculino ou feminino.

Ou seja, o finsexual pode se atrair por mulheres cisgênero, pessoas não binárias que expressam características femininas, homens e mulheres trans ou homens afeminados que gostam de itens voltados para a feminilidade.

O desejo é expressado por tudo o que exala feminilidade. Seja na maneira como a pessoa se apresenta, se comporta ou expressa traços considerados femininos diante da sociedade atual.

Assim como outros membros da comunidade LGBTQIAPN+, os finsexuais também possuem bandeiras e símbolos, que possuem tons de rosa e lilás. Eles são comumente usados por pessoas não binárias.