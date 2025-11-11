Menu
COMPORTAMENTO
COMPORTAMENTO

Traças por toda a casa: o que significa e como acabar com elas

Insetos invadem armários e estragam roupas, livros e alimentos, mas medidas simples podem resolver o problema

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

11/11/2025 - 13:47 h
Traças chama a atenção dentro de casa
Traças chama a atenção dentro de casa

As traças são visitantes indesejadas em qualquer casa. Conhecidas por sua capacidade de causar danos a diversos pertences, esses insetos podem aparecer mesmo em residências bem cuidadas, sendo atraídas por materiais que são a base de sua alimentação: celulose e queratina.

Essas substâncias são encontradas em livros, em roupas feitas de tecidos naturais (como lã e seda) e em alimentos secos.

Embora tenham maior incidência durante o inverno, as traças prosperam o ano todo em locais com umidade elevada, pouca luz e má ventilação, segundo especialistas.

Muitas vezes, a infestação começa de forma discreta, quando os insetos entram na casa através de itens já contaminados, como caixas de papelão.

Onde as traças se escondem?

Para evitar a proliferação, é crucial conhecer os ambientes que as traças preferem:

  • Armários, frestas de móveis, porões e despensas são esconderijos comuns, pois geralmente são escuros e mal ventilados.
  • Casas mais antigas ou com problemas de infiltração oferecem um ambiente ideal para a reprodução desses insetos.
  • O acúmulo de papéis, caixas de papelão e tecidos que ficam guardados por longos períodos servem de alimento e local para depositar ovos.

Evitar e combater infestações

A melhor defesa contra as traças é a prevenção, focada na limpeza e controle da umidade. Aqui estão algumas dicas práticas para evitar e combater esses invasores:

  • Aspire regularmente áreas menos acessadas, como cantos de armários, rodapés e atrás dos móveis.
  • Mantenha os armários e os cômodos bem ventilados, abrindo portas e janelas sempre que possível.
  • Guarde roupas de tecidos naturais e livros em recipientes hermeticamente fechados.
  • Evite o acúmulo de papel e caixas de papelão, inspecionando sempre objetos trazidos de fora que possam estar infestados.
  • O uso de arroz em pequenos sachês dentro de armários pode ajudar a absorver a umidade, criando um ambiente desfavorável para as traças.
  • Utilize métodos naturais, como óleos essenciais de lavanda e cravo-da-índia, que são conhecidos por seu forte efeito repelente contra esses insetos.

x