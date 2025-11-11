COMPORTAMENTO
Traças por toda a casa: o que significa e como acabar com elas
Insetos invadem armários e estragam roupas, livros e alimentos, mas medidas simples podem resolver o problema
Por Luiz Almeida
As traças são visitantes indesejadas em qualquer casa. Conhecidas por sua capacidade de causar danos a diversos pertences, esses insetos podem aparecer mesmo em residências bem cuidadas, sendo atraídas por materiais que são a base de sua alimentação: celulose e queratina.
Essas substâncias são encontradas em livros, em roupas feitas de tecidos naturais (como lã e seda) e em alimentos secos.
Embora tenham maior incidência durante o inverno, as traças prosperam o ano todo em locais com umidade elevada, pouca luz e má ventilação, segundo especialistas.
Muitas vezes, a infestação começa de forma discreta, quando os insetos entram na casa através de itens já contaminados, como caixas de papelão.
Onde as traças se escondem?
Para evitar a proliferação, é crucial conhecer os ambientes que as traças preferem:
- Armários, frestas de móveis, porões e despensas são esconderijos comuns, pois geralmente são escuros e mal ventilados.
- Casas mais antigas ou com problemas de infiltração oferecem um ambiente ideal para a reprodução desses insetos.
- O acúmulo de papéis, caixas de papelão e tecidos que ficam guardados por longos períodos servem de alimento e local para depositar ovos.
Evitar e combater infestações
A melhor defesa contra as traças é a prevenção, focada na limpeza e controle da umidade. Aqui estão algumas dicas práticas para evitar e combater esses invasores:
- Aspire regularmente áreas menos acessadas, como cantos de armários, rodapés e atrás dos móveis.
- Mantenha os armários e os cômodos bem ventilados, abrindo portas e janelas sempre que possível.
- Guarde roupas de tecidos naturais e livros em recipientes hermeticamente fechados.
- Evite o acúmulo de papel e caixas de papelão, inspecionando sempre objetos trazidos de fora que possam estar infestados.
- O uso de arroz em pequenos sachês dentro de armários pode ajudar a absorver a umidade, criando um ambiente desfavorável para as traças.
- Utilize métodos naturais, como óleos essenciais de lavanda e cravo-da-índia, que são conhecidos por seu forte efeito repelente contra esses insetos.
