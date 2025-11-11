Traças por toda a casa: o que significa e como acabar com elas

Traças chama a atenção dentro de casa - Foto: Depositphotos | Wisely

As traças são visitantes indesejadas em qualquer casa. Conhecidas por sua capacidade de causar danos a diversos pertences, esses insetos podem aparecer mesmo em residências bem cuidadas, sendo atraídas por materiais que são a base de sua alimentação: celulose e queratina.

Essas substâncias são encontradas em livros, em roupas feitas de tecidos naturais (como lã e seda) e em alimentos secos.

Tudo sobre Comportamento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Embora tenham maior incidência durante o inverno, as traças prosperam o ano todo em locais com umidade elevada, pouca luz e má ventilação, segundo especialistas.

Muitas vezes, a infestação começa de forma discreta, quando os insetos entram na casa através de itens já contaminados, como caixas de papelão.

Onde as traças se escondem?

Para evitar a proliferação, é crucial conhecer os ambientes que as traças preferem:

Armários, frestas de móveis, porões e despensas são esconderijos comuns, pois geralmente são escuros e mal ventilados.

Casas mais antigas ou com problemas de infiltração oferecem um ambiente ideal para a reprodução desses insetos.

O acúmulo de papéis, caixas de papelão e tecidos que ficam guardados por longos períodos servem de alimento e local para depositar ovos.

Evitar e combater infestações

A melhor defesa contra as traças é a prevenção, focada na limpeza e controle da umidade. Aqui estão algumas dicas práticas para evitar e combater esses invasores: