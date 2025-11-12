Menu
TRUQUE ESPECIAL

Rolha na geladeira: entenda por que fazer isso é recomendado

O método pode ser um grande auxiliar na economia de energia

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/11/2025 - 19:49 h
As rolhas são usadas como truque
Um truque inusitado tem chamado atenção das donas de casa. Usada normalmente para fechar garrafas de vinhos e espumantes, as rolhas de cortiça podem ganhar outra função se deixadas em pontos estratégicos da geladeira.

Essa estratégia ajuda a economizar energia, diminuindo o gasto do aparelho com a cortiça, pois ela ajuda a otimizar a circulação do ar frio e a redução de odores. As rolhas também conseguem preencher o espaço vazio dentro da geladeira e ajudam a resfriar o motor.

Ou seja, quanto menos trabalho do motor, menos consumo de energia e consequentemente a fatura de energia fica mais baixa. A cortiça natural ainda consegue manter uma conservação maior dos alimentos presentes na geladeira.

Saiba como fazer o truque de forma correta:

  • Distribua as rolhas nas prateleiras e nas gavetas, em pouca quantidade para não superlotar o aparelho
  • Lembre-se de posicioná-las longe das saídas de ar frio e substituí-las regularmente, com cerca de um mês, ou assim que notar que elas estão desgastadas

Alerta

É importante ressaltar que o truque não substitui a manutenção regular da geladeira. Ações como limpeza, degelo, checagem de motor e das borrachas das portas devem continuar sendo realizadas quando necessário.

x