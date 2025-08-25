Menu
COMPORTAMENTO
EXCESSO DE TRABALHO

Influenciadora fez sexo com 583 homens e quase sofreu burnout

Mulher se tornou obcecada pelo sucesso no OnlyFans

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

25/08/2025 - 19:58 h
Annie Knight, influenciadora de conteúdo adulto
A influenciadora de conteúdo adulto Annie Knight abriu o jogo sobre os riscos do excesso de trabalho no setor adulto. Ela contou ao Daily Star que quase sofreu um burnout por se tornar obcecada pelo sucesso no OnlyFans, precisando da intervenção do noivo, Henry Brayshaw, e da família para recuperar equilíbrio.

Ritmo intenso de trabalho

Annie Knight, que viralizou após gravar um vídeo com 583 parceiros em seis horas, relatou que a pressão por desempenho e relevância no OnlyFans quase a consumiu por completo.

“Sou perfeccionista e uma pessoa de alto desempenho, e percebi que fiquei obcecada pelo trabalho. Eu trabalhava constantemente”, afirmou.

Perda de contato com familiares e amigos

A influenciadora revelou que a dedicação extrema acabou afastando familiares e amigos. “Fiquei tão consumida pela tentativa de permanecer relevante e garantir que as pessoas estivessem interessadas no meu conteúdo que meus amigos e familiares tiveram que intervir. Eles disseram: ‘Você não está aqui. Você não esteve presente nos últimos três meses. Não sabemos onde você está’”, contou Annie.

Intervenção do noivo e importância da rede de apoio

Segundo Annie, foi necessária uma intervenção completa do noivo e da família para ajudá-la a retomar o equilíbrio. Ela destacou a importância de ter uma rede de apoio sólida para quem atua no setor adulto.

“Ter uma boa rede de apoio ao seu redor é importante para quem vai entrar nesse setor, porque isso acontece. Conversei com outros criadores que disseram o mesmo. É fácil deixar que isso te consuma", diz.

