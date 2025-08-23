Seis profecias assustadoras reveladas pelo "vidente da morte do papa"

Nostradamus, médico, astrólogo e vidente teve as profecias reconhecidas após sua morte - Foto: Reprodução

Algumas profecias voltaram a viralizar na internet, após a recente morte do Papa Francisco. As previsões giram em torno das supostas visões do astrólogo e vidente Nostradamus, que viveu na França no século XVI.

O presságio dizia que após a morte de um papa, um outro seria eleito, mas seu poder iria enfraquecer e após isso. O astrólogo disse ainda que um jovem iria “entregar a bolsa para alguém de roupa vermelha”.

A profecia

O trecho que agitou as redes sociais faz parte do livro “As Profecias” do também médico, Nostradamus, que o levou a fama e diz:

“Com a morte de um Pontífice muito velho/ Um romano de boa idade será eleito/ Dele se dirá que enfraquece seu assento/ Mas ele permanecerá sentado por um longo tempo e em atividade mordaz”, em tradução da CNN Brasil. O texto ainda acrescenta: “Um jovem de pele escura, com a ajuda do grande rei, entregará a bolsa a outro de cor vermelha.”

As profecias não especificam datas.

Guerras cruéis

Uma das previsões mais lembradas de Nostradamus é um conflito global, que envolveria vários países, e iria atravessar até continentes. Poderíamos argumentar que esse conflito já aconteceu com as Guerras Mundiais, por exemplo, mas, ao observar as várias tensões que acontecem entre os países, atualmente, a previsão de guerras pode ser considerada.

Desastres naturais

O francês também afirmava que aconteceriam desastres naturais, como terremotos e erupções vulcânicas, que causariam morte e destruição para milhões de pessoas ao redor do mundo.

Colapso econômico global

O vidente também dizia que uma severa crise financeira poderia espalhar dificuldades financeiras e econômicas pelo mundo todo. Ao observar atuais tensões causadas pelo “tarifaço” imposto pelos Estados Unidos, a profecia vaga ganha um tom de ameaça, sob ordens do governo Trump.

Avanços na tecnologia

Nem todas as profecias são sombrias e apocalípticas. O vidente também fala sobre avanços tecnológicos que poderiam ajudar a melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas.

Mudanças ambientais

No contexto da crise climática, as previsões de Nostradamus sobre mudanças no padrão do clima e como isso pode ter um profundo impacto no planeta, parecem mais próximas do que nunca, diante do cenário atual de frequentes enchentes e alastramento de seca, aumento da desertificação e invernos mais rigorosos.

Aumento do nível do mar

Ainda na questão das mudanças climáticas, uma outra profecia misteriosa aponta para um evento global marcado por inundações massivas e transformações geopolíticas.

A revelação dizia:

“Das profundezas, um governante surgirá/Em meio a inundações que alcançam os céus/Impérios cairão, e novas ondas reinarão/O Império Aquático, do reino do oceano.”

Essas palavras podem ser uma referência ao impacto das mudanças climáticas e ao aumento do nível do mar, que afetam hoje em dia cidades costeiras e poderiam forçar a humanidade a se adaptar a um novo cenário.