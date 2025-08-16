Homens vivem mais ao adotar 4 hábitos que protegem o coração, diz estudo

Exames de rotina e hábitos saudáveis são essenciais para prevenir doenças - Foto: Freepik/ Divulgação

Levantamento do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo mostra que 70% dos homens só procuram atendimento médico por incentivo de familiares. Mais da metade adia consultas e chega ao consultório com doenças em estágio avançado.

Quando o assunto é saúde cardiovascular, os dados são ainda mais preocupantes. Segundo o Ministério da Saúde, a probabilidade de homens morrerem por doenças crônicas não transmissíveis, especialmente as cardiovasculares, é até 50% maior que a das mulheres.

O cardiologista Carlos Eduardo Suaide, coordenador da cardiologia de laboratórios da Dasa, explica que exames de rotina e hábitos saudáveis são essenciais para prevenir complicações.

1. Tratar o colesterol com atenção

Além do colesterol LDL e não-HDL, exames que medem apolipoproteína B (apoB) permitem avaliar com mais precisão o risco cardiovascular. O marcador contabiliza o número de partículas capazes de acumular-se nas artérias e causar obstruções.

Já há no Brasil novas terapias por infusão capazes de reduzir significativamente o colesterol em pacientes de alto risco.

2. Manter-se ativo

O sedentarismo está associado a maior risco de diabetes, doenças cardíacas e mortalidade. Testes como eletrocardiograma, esteira e análises genéticas ajudam a identificar riscos silenciosos. Check-ups permitem detectar doenças ainda em fase inicial, aumentando as chances de tratamento eficaz.

3. Alimentar-se com equilíbrio

Reduzir gorduras saturadas, embutidos e frituras, e priorizar frutas, vegetais e fibras melhora o perfil lipídico. Estudos indicam que homens tendem a ganhar peso após a paternidade, o que aumenta o risco cardiovascular mesmo entre os que estão no peso ideal.

4. Cuidar da saúde mental

Estresse, ansiedade e noites mal dormidas impactam diretamente o coração. Pesquisas indicam que muitos homens sentem falta de apoio emocional e enfrentam barreiras para buscar ajuda. A prática de terapia, meditação e momentos de lazer ajuda a reduzir riscos.