Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MASCULINIDADE

Homens vivem mais ao adotar 4 hábitos que protegem o coração, diz estudo

Pesquisa aponta que prevenção cardiovascular envolve exames, alimentação, exercício e saúde mental

Redação

Por Redação

16/08/2025 - 7:15 h
Exames de rotina e hábitos saudáveis são essenciais para prevenir doenças
Exames de rotina e hábitos saudáveis são essenciais para prevenir doenças -

Levantamento do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo mostra que 70% dos homens só procuram atendimento médico por incentivo de familiares. Mais da metade adia consultas e chega ao consultório com doenças em estágio avançado.

Quando o assunto é saúde cardiovascular, os dados são ainda mais preocupantes. Segundo o Ministério da Saúde, a probabilidade de homens morrerem por doenças crônicas não transmissíveis, especialmente as cardiovasculares, é até 50% maior que a das mulheres.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O cardiologista Carlos Eduardo Suaide, coordenador da cardiologia de laboratórios da Dasa, explica que exames de rotina e hábitos saudáveis são essenciais para prevenir complicações.

Leia Também:

Moda de cortar cílios preocupa especialistas e pode afetar saúde ocular
Descarte irregular de medicamentos ameaça meio ambiente e saúde humana
Lubrificante fake: Anvisa suspende lote de falsificação do K-Med

1. Tratar o colesterol com atenção

Além do colesterol LDL e não-HDL, exames que medem apolipoproteína B (apoB) permitem avaliar com mais precisão o risco cardiovascular. O marcador contabiliza o número de partículas capazes de acumular-se nas artérias e causar obstruções.

Já há no Brasil novas terapias por infusão capazes de reduzir significativamente o colesterol em pacientes de alto risco.

2. Manter-se ativo

O sedentarismo está associado a maior risco de diabetes, doenças cardíacas e mortalidade. Testes como eletrocardiograma, esteira e análises genéticas ajudam a identificar riscos silenciosos. Check-ups permitem detectar doenças ainda em fase inicial, aumentando as chances de tratamento eficaz.

3. Alimentar-se com equilíbrio

Reduzir gorduras saturadas, embutidos e frituras, e priorizar frutas, vegetais e fibras melhora o perfil lipídico. Estudos indicam que homens tendem a ganhar peso após a paternidade, o que aumenta o risco cardiovascular mesmo entre os que estão no peso ideal.

4. Cuidar da saúde mental

Estresse, ansiedade e noites mal dormidas impactam diretamente o coração. Pesquisas indicam que muitos homens sentem falta de apoio emocional e enfrentam barreiras para buscar ajuda. A prática de terapia, meditação e momentos de lazer ajuda a reduzir riscos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Coração prevenção qualidade de vida Saúde Saúde Masculina

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Exames de rotina e hábitos saudáveis são essenciais para prevenir doenças
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

Exames de rotina e hábitos saudáveis são essenciais para prevenir doenças
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

Exames de rotina e hábitos saudáveis são essenciais para prevenir doenças
Play

Botulismo na Bahia: o que se sabe sobre mortes e casos

Exames de rotina e hábitos saudáveis são essenciais para prevenir doenças
Play

Menina de 9 anos convive com a AME na luta por uma vida normal: "Supera Expectativas"

x