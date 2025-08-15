Moda de cortar cílios preocupa especialistas e pode afetar saúde ocular

Tendência de cortar cílios pode causar problemas oculares - Foto: Freepik/Divulgação

Uma tendência que vem ganhando força nas redes sociais — conhecida como “cílios na régua” — tem gerado preocupação entre oftalmologistas. A prática consiste em cortar os cílios para deixar o rosto com um aspecto considerado mais “limpo” e com traços faciais mais definidos.

Especialistas alertam que, sem os cílios, os olhos ficam mais expostos a poeira, partículas do ar, ressecamento, inflamações e até conjuntivite. Além de atuarem como barreira física, os cílios funcionam como sensores que provocam o reflexo de piscar e ajudam a manter a umidade ocular ao reduzir a evaporação das lágrimas.

Principais funções dos cílios

Proteger contra poeira, detritos e pequenos insetos.

Atuar como barreira contra ressecamento ocular.

Desencadear o reflexo de piscar quando algo se aproxima do olho.

Reduzir a evaporação das lágrimas, mantendo os olhos lubrificados.

Riscos da prática

De acordo com a oftalmologista Maria Cecília Remígio, do Hospital de Olhos de Pernambuco (HOPE), cortar os cílios não acelera o crescimento nem muda sua espessura ou estrutura.

“Os cílios mantêm os olhos seguros e funcionando adequadamente. Sem eles, ficamos mais vulneráveis a lesões e infecções oculares”, diz a médica, que complementa: "Geralmente os cílios demoram de seis a oito semanas para atingir seu comprimento máximo. Eles não crescem mais rápido, nem mudam sua estrutura natural e nem ficam mais espessos depois de cortados”.

A triquíase causa dor, irritação, vermelhidão, lacrimejamento e, em casos graves, pode levar à perda parcial da visão. Entre as causas estão inflamações crônicas, traumas, cirurgias, doenças autoimunes e infecções.

De acordo com a especialista, “deixar os cílios muito curtos aumenta a possibilidade de trauma nas pálpebras e na própria base dos cílios, com risco de ocorrer o mau direcionamento dos mesmos, que podem se desviar para o globo ocular. Essa condição oftalmológica, em que os cílios crescem para dentro, é conhecida como triquíase e provoca muito desconforto”.



O tratamento varia de acordo com a gravidade e pode incluir a remoção dos cílios com pinça, uso de colírios lubrificantes, técnicas para destruir a raiz do fio ou cirurgia em casos mais complexos.

Cuidados preventivos com os cílios

Higienizar diariamente as pálpebras com água e shampoo neutro.

Hidratar a região com creme suave para o rosto.

Evitar coçar ou esfregar os olhos.

Remover maquiagem com produtos hipoalergênicos.

Para os oftalmologistas, preservar os cílios é fundamental não apenas por estética, mas para manter a saúde e o bom funcionamento dos olhos.