COMPORTAMENTO

Lavar o cabelo todos os dias? Dermatologista revela frequência ideal para o verão

A higienização dos fios deve ser feita corretamente para evitar danos

Brenda Lua Ferreira

Por Brenda Lua Ferreira

02/12/2025 - 6:50 h
Imagem ilustrativa da imagem Lavar o cabelo todos os dias? Dermatologista revela frequência ideal para o verão
-

O verão impõe uma série de desafios à saúde capilar, com fatores como sol, cloro, sal do mar, suor excessivo e poluição impactando diretamente a rotina de cuidados. Com esse cenário, é possível que a rotina capilar que funciona durante o resto do ano, não seja suficiente para os meses de calor.

A frequência de lavagem deve ser ajustada para proteger o couro cabeludo e a fibra capilar, e, para muitos, isso pode significar lavar os cabelos diariamente.

De acordo com o dermatologista Stefano Maria Serini, membro da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia, as altas temperaturas, comuns na estação e particularmente intensas em cidades como Salvador, estimulam a atividade das glândulas sebáceas e sudoríparas. O resultado é um couro cabeludo mais oleoso e úmido, o que acelera o acúmulo de sujeira nos fios.

Além da questão estética, o sol é um inimigo direto da estrutura capilar. Assim como na pele, os raios UV (ultravioleta) danificam o cabelo de dentro para fora. Os raios UVA agem sobre a melanina, podendo desbotar e ressecar (especialmente em fios tingidos ou descoloridos), enquanto os raios UVB atingem a queratina, enfraquecendo a fibra.

Especialistas também recomendam o uso de sprays com queratina e filtro solar (FPS 30 ou mais), o uso de chapéus com proteção UV certificada e a adaptação da rotina de cuidados capilares à realidade do verão. Isso inclui lavar os fios com mais frequência — até mesmo diariamente, caso você entre no mar ou na piscina com regularidade.

Embora a frequência ideal de lavagem varie de acordo com o tipo de cabelo, lavar os fios com mais frequência não é prejudicial, desde que sejam utilizados produtos de qualidade.

Pesquisas sugerem que lavar o cabelo entre cinco e seis vezes por semana pode ser mais benéfico do que fazer isso apenas uma vez.

O segredo da lavagem correta

O segredo, enfatiza o dermatologista, não está na frequência, mas na técnica e nos produtos utilizados. Para manter a saúde dos fios intacta, é vital:

  • Escolher o xampu: Utilize produtos suaves que promovam a limpeza sem agredir ou ressecar em excesso.
  • Temperatura da água: Lave os fios com água morna. A água quente deve ser rigorosamente evitada, pois ela desidrata e agrava a oleosidade.
  • Condicionamento: Aplique sempre um bom condicionador hidratante, mas restrinja seu uso ao comprimento e às pontas do cabelo, evitando a raiz e o couro cabeludo.
  • Dureza da água: Em regiões com água muito “dura” (rica em minerais), a instalação de um filtro descalcificador pode trazer benefícios visíveis.
  • Finalização: Evite o uso de secadores e, se for necessário, utilize-o na temperatura mais baixa. Pranchas e chapinhas devem ser evitadas ao máximo durante o verão.
  • Secagem com toalha: Na hora de secar, abandone o hábito de esfregar com força. O ideal é fazer movimentos suaves e delicados para não danificar a fibra capilar.

Portanto, se você está se perguntando se pode lavar o cabelo todos os dias no verão, a resposta é sim. Na verdade, não só pode, como provavelmente deveria.

