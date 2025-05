Lavar roupas íntimas no chuveiro faz mal? Saiba forma correta

O maior risco está na hora de secar - Foto: Freepik

Seja pela praticidade ou para economizar tempo, muita gente tem o hábito de lavar roupas íntimas no chuveiro e deixá-las secando no box do banheiro. Mas será que essa prática, aparentemente inofensiva, é realmente segura para a saúde íntima?

De acordo com especialistas, lavar as peças no banheiro não é um problema em si, desde que sejam utilizados produtos adequados. O ideal é usar sabão neutro, como os de glicerina. Já shampoos, condicionadores e sabonetes corporais devem ser evitados, pois podem causar alergias e irritações na região íntima.

A temperatura da água também merece atenção. Embora a água quente não comprometa a limpeza, pode desgastar o tecido das peças mais rapidamente. Além disso, é fundamental enxaguar bem para remover completamente os resíduos de sabão.

Hora de secar

O maior risco está na hora de secar. Deixar a roupa íntima no box, na pia ou em qualquer outra área úmida do banheiro não é recomendado. Esses ambientes favorecem a proliferação de fungos e bactérias, aumentando o risco de infecções como candidíase. O mais indicado é pendurar as peças em um varal, preferencialmente em local arejado e com boa ventilação.