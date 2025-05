Ficar muito tempo sentado no vaso pode te matar, alertam médicos

Homem usando tablet enquanto está sentado no vaso sanitário - Foto: Freepik

A ida ao banheiro para fazer necessidades já virou o momento para pegar o celular e passar o tempo utilizando as redes sociais. A distração é tanta que não é incomum as pessoas passarem 30, 40 minutos ou até mesmo 1 hora sentado no vaso sanitário. No entanto, especialistas alertaram que existe tempo limite para o ato e que ultrapassá-lo pode gerar sérios riscos à saúde.

O cirurgião colorretal do Centro Médico da Universidade do Texas Southwestern, Dr. Lai Xue, apontou que passar mais tempo do que o necessários para fazer as necessidades por causar problemas como hemorroidas, incontinência e até mesmo câncer de cólon, que pode levar a morte.

“A pressão do assento nas nádegas causa um fluxo de sangue para os vasos da área. Aumentando a pressão sanguínea na área delicada ao redor do ânus, amplificando o risco de hemorroidas”, afirmou o médico em reportagem da CNN.

“Quando os pacientes chegam ao consultório com queixas, uma das principais questões que exploramos é o tempo prolongado no banheiro”, completou Xue.

Já Farah Monzur, professora assistente de medicina e diretora do Centro de Doenças Inflamatórias Intestinais do Stony Brook Medicine, em Nova York, apontou que o tempo máximo para ficar sentado no vaso sanitário deve ser de 5 a 10 minutos.

“É como uma válvula unidirecional: o sangue entra, mas tem dificuldade para retornar”, explica a médica.

Xue aponta que a posição aberta do assento do vaso comprime as nádegas e posiciona o reto em uma posição mais baixa, aumentando a pressão nos vasos sanguíneos. Essa pressão pode levar ao inchaço das veias ao redor do ânus e do reto, favorecendo o surgimento de hemorroidas.

Mulher sentada no vaso sanitário | Ilustrativa | Foto: Freepik

Largue o celular

Então como abandonar o hábito de passar tanto tempo sentado no vaso sanitário? Farah Monzur diz que é preciso deixar celulares, livros e revistas fora do banheiro. "“Não vá com a ideia de que ficará lá por muito tempo. Faça do banheiro um lugar desinteressante”, orienta".

Mas e se, ainda assim, 10 minutos não for o suficiente para conseguir fazer as necessidades? Xue então sugere sair do banheiro, caminhar para estimular os músculos do intestino, beber água e consumir alimentos ricos em fibras, como aveia e feijão.

Problemas criados por ficar tempo demais no vaso

Hemorroidas - A pressão na região anal aumenta o risco de inflamação e dilatação das veias Constipação - Ficar sentado por muito tempo pode dificultar a evacuação, pois a pressão da posição sentada pode comprimir o intestino Fraqueza muscular pélvica - Permanecer sentado no vaso por longos períodos pode enfraquecer os músculos do assoalho pélvico Problemas de circulação - A posição sentada por longos períodos pode restringir o fluxo sanguíneo nas pernas

Câncer de colón no Brasil

De acordo com o Ministério da Saúde, o número estimado de casos novos de câncer de cólon e reto (ou câncer de intestino) para o Brasil, para cada ano do triênio de 2023 a 2025, é de 45.630 casos, correspondendo a um risco estimado de 21,10 casos por 100 mil habitantes, sendo 21.970 casos entre os homens e 23.660 casos entre as mulheres.

Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de cólon e reto ocupam a terceira posição entre os tipos de câncer mais frequentes no Brasil.

O câncer de cólon e reto abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso chamada cólon, no reto, que corresponde ao final do intestino imediatamente antes do ânus, e no ânus. É uma doença heterogênea, que se desenvolve predominantemente a partir de mutações genéticas em lesões benignas, como pólipos adenomatosos e serrilhados.