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Papel-alumínio na chave do carro: entenda como truque funciona

Técnica simples pode contribuir com a segurança

Agatha Victoria Reis
Por
Técnica simples para proteger chaves de carro
Técnica simples para proteger chaves de carro - Foto: Reprodução| Freepik

Envolver objetos em papel-alumínio tem se tornado uma técnica simples para contribuir com a segurança digital. O método incomum pode ajudar a impedir que criminosos obtenham dados confidenciais ou roubem veículos sem precisar arrombá-los.

O truque ajuda a criar barreiras contra leitores não autorizados, disponibilizando proteção a dispositivos que funcionam por aproximação.

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Como funciona o truque?

O metal do papel funciona de forma semelhante a uma Gaiola de Faraday, uma estrutura que ajuda a barrar campos elétricos externos.

Assim, as ondas de rádio transmitidas por cartões e controles de veículos ficam retidas, anulando tentativas de varreduras digitais indesejadas feitas em locais movimentando.

Para que serve?

O objetivo do truque é combater ataques de retransmissão, usados por criminosos para clonar e amplificar o sinal de chaves eletrônicas a metros de distância.

Ao obterem a frequência, os golpistas conseguem abrir carros sem necessitar de uma chave física ou arrombamento.

Isso também se aplica a objetos como cartões de crédito e débito com chips RFID ou NFC. Eles transmitem dados financeiros por proximidade, que podem ser interceptados por pagamentos falsos.

O uso do papel-alumínio é uma solução improvisada e de custo zero recomendada por especialistas para testar a vulnerabilidade de seus dispositivos eletrônicos.

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Tags

Comportamento Segurança truque

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