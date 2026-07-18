COMPORTAMENTO
Papel-alumínio na chave do carro: entenda como truque funciona
Técnica simples pode contribuir com a segurança
Envolver objetos em papel-alumínio tem se tornado uma técnica simples para contribuir com a segurança digital. O método incomum pode ajudar a impedir que criminosos obtenham dados confidenciais ou roubem veículos sem precisar arrombá-los.
O truque ajuda a criar barreiras contra leitores não autorizados, disponibilizando proteção a dispositivos que funcionam por aproximação.
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Como funciona o truque?
O metal do papel funciona de forma semelhante a uma Gaiola de Faraday, uma estrutura que ajuda a barrar campos elétricos externos.
Assim, as ondas de rádio transmitidas por cartões e controles de veículos ficam retidas, anulando tentativas de varreduras digitais indesejadas feitas em locais movimentando.
Para que serve?
O objetivo do truque é combater ataques de retransmissão, usados por criminosos para clonar e amplificar o sinal de chaves eletrônicas a metros de distância.
Ao obterem a frequência, os golpistas conseguem abrir carros sem necessitar de uma chave física ou arrombamento.
Isso também se aplica a objetos como cartões de crédito e débito com chips RFID ou NFC. Eles transmitem dados financeiros por proximidade, que podem ser interceptados por pagamentos falsos.
O uso do papel-alumínio é uma solução improvisada e de custo zero recomendada por especialistas para testar a vulnerabilidade de seus dispositivos eletrônicos.