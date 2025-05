Roteiro turístico pelo Pelourinho: o que preciso conhecer?

Estreitas ruas de paralelepípedos escondem uma variedade de tesouros - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Quando se fala em visitar o Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, na Bahia, é inevitável não pensar em curtir as batidas dos tambores do Olodum, registrar os capoeiristas que gingam na Praça do Terreiro de Jesus e ainda comer um saboroso acarajé nos tabuleiros das baianas, na Praça da Sé.

No entanto, o que, talvez, muita gente desconheça, é que o bairro tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e reconhecido pela Organização das Nações Unidas (Unesco) como Patrimônio da Humanidade, oferece muito mais do que o óbvio. Como um verdadeiro mosaico cultural, o Pelourinho oferece aos seus visitantes mais do que meras experiências em pontos turísticos tradicionais. As estreitas ruas de paralelepípedos cercadas por casarões de fachadas coloridas escondem uma variedade de tesouros.

Então, para te ajudar a fazer um enriquecedor roteiro turístico pelo Pelourinho o Portal A TARDE vai deixar aqui quatro dicas do que você precisa conhecer:

1. Mafro: Museu Afro-Brasileiro

Exposição no Mafro | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O Museu Afro-Brasileiro é um importante espaço cultural que preserva a herança africana e afro-brasileira na Bahia. Ele fica localizado no edifício histórico da Faculdade de Medicina da Bahia, a primeira fundada no Brasil, em 1808, no Largo do Terreiro de Jesus. No espaço, o visitante encontra uma coleção de artefatos, obras de arte, fotografias e documentos históricos e culturais dos povos africanos e seus descendentes brasileiros.

• O Mafro fica aberto de segunda a sexta-feira [exceto feriados], das 9h às 17h. Entrada R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). É possível fazer uma visita mediada, mas é preciso agendar previamente através do e-mail: [email protected].

Dica extra: O Museu de Arqueologia e Etnologia da Ufba fica no mesmo prédio.

2. Museu da Gastronomia Baiana

Museu Gastronômico fica no mesmo prédio do Restaurante Escola do Senac | Foto: Redes Sociais/ Museu Gastronômico

O Museu da Gastronomia Baiana abriga uma rica e diversificada história da culinária da Bahia. O espaço fica localizado no Largo do Pelourinho, no mesmo prédio do Restaurante Escola do Senac. No Museu, é possível visitar as ruínas da antiga fortaleza de Santa Catarina, muralha que protegia o portal norte de Salvador, no período do Brasil Colônia.

• A visitação é de domingo a domingo, das 8h às 16h. A entrada é gratuita.

3. Casa do Benin

Exposição na Casa do Benin | Foto: Reprodução Redes Sociais/ Casa do Benin

A Casa do Benin é um centro cultural que valoriza as relações culturais afro-diaspóricas. O espaço é dedicado à preservação da cultura afro-brasileira, especialmente, da cultura do povo beninense, que possui profundas raízes na Bahia.

• O centro fica na Rua Padre Agostinho Gomes e fica aberto de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados, das 9h às 16h.

4. Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos

Igreja Rosário dos Pretos construída no Largo do Pelourinho, em 1704 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mais conhecida como Igreja do Rosário dos Pretos, faz parte da irmandade dos homens pretos do Brasil. A atual igreja do Pelourinho começou a ser construída em 1704, por homens negros escravizados. Essa é uma das igrejas que vale a pena visitar, mesmo para quem não é da religião católica. Além da forte preservação da cultura ligada à diáspora africana, no templo é possível participar de missas celebradas com alguns dos elementos da cultura africana, a exemplo de cânticos ao som de atabaques, instrumentos usados nos cultos do candomblé, e danças tradicionais das religiões de matrizes africana. As celebrações acontecem nas terças-feiras.

• As visitas turísticas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h45, e aos sábados, das 8h às 11h45. A igreja fica no Largo do Pelourinho.