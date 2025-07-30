Menu
DIA DO ORGASMO

Mulheres atingem mais orgasmos com os sugar daddies; entenda

Pesquisa aponta que os homens ricos costumam ser mais eficientes

Por Franciely Gomes

30/07/2025 - 12:48 h | Atualizada em 30/07/2025 - 13:49
As mulheres costumam senir mais prazer com os ricos
As mulheres costumam senir mais prazer com os ricos

Parece que os sugar daddies não proporcionam apenas dinheiro e presentes luxuosos para as mulheres. Segundo uma pesquisa do site de relacionamento ‘Meu Patrocínio’, as mulheres sentem mais orgasmos ao se relacionarem com este perfil do homem.

Dados apontam que as moças tendem a sentir mais prazer sexual ao ficar com homens mais ricos, experientes e bem sucedidos. Entre 2.548 mulheres entrevistadas pelo site, 78% delas afirmam que alcançam o orgasmo facilmente com os Sugar Daddies do que com outros homens.

De acordo com Caio Bittencourt, especialista em relacionamento do MeuPatrocínio, o nível de prazer está associado ao desejo mútuo do casal e do que podem oferecer uns aos outros. “A maturidade e a jovialidade são elementos que, quando combinados, contribuem para uma união mais equilibrada e muito mais feliz”, disse.

“Quando você está disposto a dialogar em uma relação, principalmente sobre seus maiores desejos sexuais, a tendência é que você crie uma intimidade muito boa com seu parceiro. Esse processo, naturalmente, resulta em uma atração mais intensa e transparente entre o casal”, completou.

Mas afinal, como funciona uma relação com Sugar Daddy?

Um Sugar Daddy nada mais é do que um homem mais velho e bem sucedido, que busca se relacionar com mulheres mais novas e menos favorecidas economicamente, que são chamadas de Sugar Babies. Eles oferecem presentes em troca de sexo ou companhia em eventos luxuosos.

Entretanto, vale ressaltar que o relacionamento sugar não é necessariamente amoroso e possui uma série de acordos e limites pré estabelecidos pelo casal envolvido na relação. O foco principal é que ambas as pessoas se beneficiem dentro desta relação.

Segundo informações do site Meu Patrocínio, o valor médio recebido por uma Sugar Baby varia entre R$ 2,5 mil e R$ 4 mil por mês e pode ser ainda maior, a depender de cada Sugar Daddy.

